侯硐礦坑到台中小套房 8部紀錄片拼貼島嶼人生

鏡電視攜手光點華山，推出「我們的土地 我們的人」與「她們．你們．我們」兩大專題影展，將於12月20日至27日在光點華山特別放映《侯硐奇譚》、《困住之島》、《窗殺》、《自由的人》、《菲達蒂的小套房》、《青木瓜之味》、《台灣紳士》與《離岸的船》等8部精選短片。

鏡電視「另一種注目」《侯硐奇譚》入圍第62屆金馬獎「最佳紀錄短片」。導演宋承穎(中)、胡清雅(左二)與製作團隊及受訪礦工在星光紅毯合影。（圖／鏡報提供）

「另一種注目」多年深耕紀錄短片創作，持續以影像捕捉土地與人的真實故事。自2022年開台以來，作品於國內外影展累計獲得81項入圍肯定、勇奪29座獎項，不僅屢獲金鐘獎、金穗獎、勞動金像獎、桃園電影節、台灣生態環境影展等國內重要影展青睞，也在山形國際紀錄片影展、休士頓影展、東京紀錄片影展及首爾國際生態影展（Seoul International Eco Film Festival）等國際舞台大放異彩，囊括最佳紀錄片、最佳導演、評審特別獎與人文關懷獎等多項殊榮。

廣告 廣告

《菲達蒂的小套房》記錄印尼移工菲達蒂租下的小套房，是她創作的空間，也成為台印尼移工的避風港。（圖／鏡報提供）

「我們的土地 我們的人」專題由《侯硐奇譚》、《困住之島》、《窗殺》、《自由的人》四片連映，從侯硐礦坑的奇譚傳說到社子島的土地抗爭，從城市生態的變遷到青年對未來的追尋，作品凝視人與自然、社會與歷史之間的交織與碰撞，書寫土地的生命軌跡與文化樣貌，也引領觀眾重新思索與土地共生的可能。

其中，《侯硐奇譚》蒐集十餘則流傳於侯硐的異事奇聞，橫跨日本殖民時期、戰後礦業興盛年代，直至今日保存礦業文史的當代樣貌。作品今年於國內外影展表現亮眼，榮獲2025年山形國際紀錄片影展（YIDFF）亞洲千波萬波單元獎勵獎、2025 Image Forum Festival 傑出獎、第47屆金穗獎評審團特別獎，並入圍2025高雄電影節及第60屆金馬獎最佳紀錄短片。

「另一種注目」與光點華山合作，於大螢幕上播放8部得獎紀錄短片。（圖／鏡報提供）

「她們．你們．我們」專題則由《菲達蒂的小套房》、《青木瓜之味》、《台灣紳士》、《離岸的船》四部作品組成，透過不同人物的生命經驗，描繪他們在生活、工作與人際關係中探索「家」的多重樣貌。從夢想、記憶、創作到情感連結，四部紀錄片拼貼出島嶼上的眾生群像，也映照出你我日常中交織而成的歸屬感。

《菲達蒂的小套房》記錄印尼移工菲達蒂在台中火車站附近租下一間小套房，這裡既是她料理家鄉味、進行黏土創作的空間，也成為許多在台印尼移工心中的避風港。十九歲來台擔任看護工的菲達蒂，歷經外籍移工身分轉換的艱辛與人情冷暖，從遭遇刻薄雇主到遇見視她如家人的溫暖對待，一步步走出屬於自己的道路。鏡電視「另一種注目」持續關注並陪伴菲達蒂的生命歷程，今年更跟隨她返鄉印尼，記錄其串連台灣與印尼的情感軌跡，為這段跨國生命故事寫下新的篇章。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導