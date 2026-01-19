侯視察三峽污水下水道接管工程 新北接管戶數全國第一

(記者謝政儒新北報導)新北市長侯友宜今（19）日前往三峽區視察污水下水道用戶接管工程，侯友宜表示，新北市現污水下水道接管戶數已達127萬4,682戶，整體污水處理率達92.64%，接管戶數與處理率皆為全國第一。各區接管工程持續推進，其中三鶯二期第10標及第12標將於117年全數完工，屆時可提升三峽區用戶接管普及率至51.18%，全力改善地區的水環境。







侯友宜表示，污水處理好，整體環境就會好，也能帶動環境永續，因此市府積極施作污水下水道接管工程，以115年接管130萬戶、119年接管140萬戶的目標前進，並爭取三鶯水資源回收中心二期擴廠及三峽地區接管工程經費，提升新北水環境。



侯友宜說，新北市自108年至114年，已完成逾35萬戶污水下水道用戶接管，總累計接管戶數已達127萬4,682戶，整體污水處理率高達92.64%，接管戶數與處理率皆為全國第一。感謝工程單位與市府齊心推動，市府會持續努力建構完善的污水處理系統，打造永續環境。



水利局補充，污水接管施工環境相當辛苦，由於污水管線是最後才埋設的民生管線，工程人員常需在狹窄後巷及複雜的地下管線中穿梭，需面臨建物型態特殊、無接管空間或涉及私地等難題，感謝施工團隊與市府攜手為市民打造更舒適、清新的樂活居所。