侵占幹細胞研究害損失122億！教授夫妻控檢方被誤導 北醫駁斥：誤導視聽

記者簡浩正／台北報導

北醫大聲明表示，黃彥華與林泰元透過律師發表聲明，略謂「北檢的起訴內容是受到北醫校方誤導」云云，純係空言指摘，誤導視聽。（圖／翻攝自台北醫學大學官網）

被控洩漏「北醫再生醫學計畫」研發成果牟利的林泰元、黃彥華夫妻，今發聲明表示檢方遭台北醫學大學誤導。對此，北醫大今（19）日表示「純係空言指摘，誤導視聽」，校方將全力配合法院進行審理，以捍衛權益及國家法益。

據悉，知名台北醫學大學女教授黃彥華，與丈夫台灣大學醫學院藥理研究所所長林泰元，被控涉嫌將台大幹細胞研發成果擅自申請專利，據為己有，並將北醫的再生醫學研究成果向美國食品藥物管理局（FDA）申請新藥臨床試驗，使得北醫損失新藥利潤高達122億餘元。

台北地檢署昨日偵結，依刑法洩漏工商秘密、背信等罪起訴林泰元、黃彥華等4人，並請法院審酌林、黃身為學術機構教授，當知利益迴避規定，卻利慾薰心，攫取前述不法所得甚鉅，為私慾蒙蔽雙眼，毫不尊重學術研究倫理，視法律為無物，犯後猶飾詞狡辯，態度極為惡劣等節，予以從重量刑，還給學術殿堂單純的研究環境。

臺北醫學大學今日晚間發表以下聲明：

有關台北地檢署就「林泰元與黃彥華夫妻侵吞北醫與台大幹細胞技術而於11月18日提起公訴」乙案，黃彥華與林泰元於同日透過律師發表聲明，略謂「北檢的起訴內容是受到北醫校方誤導」云云，純係空言指摘，誤導視聽。

本案係經檢調單位於111年6月29日展開搜索，歷經詳細偵查始提起公訴，本校將全力配合法院進行審理，以捍衛本校權益及國家法益。

