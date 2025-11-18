侵占幹細胞研究成果害北醫損失122億 教授夫婦涉背信罪起訴、本人喊冤
台北醫學大學生物化學暨細胞分子生物學科教授黃彥華，與在台大藥理所擔任副教授的丈夫林泰元，涉嫌將北醫再生醫學計畫研發的幹細胞技術，外洩至民間公司，並進一步申請美國食品藥物管理局（FDA）臨床試驗許可，當檢調發動搜索全案曝光後，竟另起爐灶，以另一家公司名義得美國FDA許可進行人體臨床試驗，造成北醫損失將來新藥上市分潤利益約122億元，台北地檢署調查後認為2夫婦及2名業者朱寶麒、高禎祥等4人，涉犯《刑法》背信、洩密等罪，依法提起公訴，並請求法院從重量刑。其中，林泰元、黃彥華兩位教授透過律師發布聲明喊冤，質疑北檢在北醫的誤導下，未能正確認定事實，自行拼湊、牽強連結，進而濫行起訴，盼未來在法院審理程序中，透過相關領域專家學者參與釐清事實，還兩人清白。
北檢查出，林泰元與黃彥華夫婦，為北醫於2017年、2020年向國科會申請「全身安全性異體移植策略之細胞治療產品開發：標靶醫療未滿足慢性發炎相關疾病-糖尿病/褥瘡/嚴重燒燙傷之傷口癒合與多發性硬化症」同名的3年期與1年期經費補助計畫（下稱北醫再生醫學計畫）的子計畫主持人或總計畫主持人，依該計畫約定及此4年期經費補助計畫的各年度期末成果報告，均為2年後方可公開，依計畫規定，所有實驗設計、數據及成果需保密，且不得擅自公開或申請專利。
然而，林泰元及黃彥華為獲取暴利，以新台幣10萬元入股由朱寶麒擔任負責人的美國VitaSpring Biomedical公司，並將北醫再生醫學計畫研究成果的pcMSC細胞商品重新命名為「MatriPlax」，再以朱寶麒擔任實際負責人金湧長生公司名義，申請文字商標及臨床試驗許可。其後，更以高禎祥擔任總經理的華華大有國際股份有限公司名義，向美國FDA提出PRE-IND申請。
當2022年6月29日，台北地檢署指揮調查局執行搜索時全案曝光，朱寶麒竟指示改以金湧長生公司名義於2023年5月24日向美國FDA提出「MatriPlax」此一藥物的IND申請，金湧長生公司因此取得美國FDA許可其進行人體臨床試驗，北醫因此受有未能以衍生新創公司模式參與損生取得美國FDA的IND申請，將來新藥上市的分潤利益損失約122億元。
此外，檢方指出，林泰元及黃彥華還涉嫌將與I419971號專利相關之技術以低價授權金轉移至Acro公司，再將研究成果分別以青島金典生化器材有限公司及金湧長生公司名義向美國及我國智財局申請專利。雖智財局已駁回部分專利申請，但美國商務部專利商標局及日本特許廳已核准相關技術專利，造成台大尚待無形資產鑑價始能確定範圍的損失。
台北地署調查後認為林泰元、黃彥華夫婦以及2名業者朱寶麒、高禎祥等4人，涉犯《刑法》背信、洩密等罪，依法起訴。檢察官請法院請審酌林泰元、黃彥華夫婦身為學術機構教授，當知利益迴避規定，卻利慾薰心，攫取不法所得甚鉅，為私慾蒙蔽雙眼，毫不尊重學術研究倫理，視法律為無物，犯後猶飾詞狡辯，態度極為惡劣等節，予以從重量刑，還給學術殿堂單純的研究環境，端正視聽，以儆效尤。
對於北檢指控內容，林泰元、黃彥華兩位教授透過律師發布聲明，質疑北檢受到告訴人臺北醫學大學誤導，未能正確認定事實，自行拼湊、牽強連結，進而濫行起訴，實難令人信服。聲明指出，本案的再生醫學計畫、產學合作，涉及幹細胞製程等專業概念，一般人或許不易瞭解，導致北檢在北醫的誤導下錯誤起訴，相信未來在法院審理程序中，透過相關領域專家學者參與，應可釐清事實，還兩人清白。
更多太報報導
30年來首次政黨民調！國民黨「反共立場不堅」成罩門、威權形象翻轉變強項
日相高市提「台灣有事」說 美軍上將：不意外，理解她為何不安
民調：賴卓陷「執政困境」5成民眾不滿 綠政黨支持跌1.8％、藍白皆上升
其他人也在看
中配國小外直播"狂拍孩童"獲不起訴 檢方:不構成犯罪
生活中心／綜合報導台北市民生社區，今年五月有一名中配，在校門口附近拿手機直播，拍攝到學生上下課，被制止時還反嗆管太多，警方獲報被依妨害秘密與個資法等罪嫌函送法辦，創下全台首例。但台北地檢署調查後，認為她是屬於街頭隨興拍攝，拍到的人也難以辨識，因此不起訴。民視 ・ 12 小時前
遭控背信 黃彥華、林泰元：檢方被北醫誤導
聲明指出，北檢的起訴內容是受到北醫校方誤導，實難令人信服。短新聞SHOTNEWS ・ 17 小時前
被控侵吞、盜賣幹細胞研究！害北醫損失122億 名醫夫妻檔起訴
知名台北醫學大學女教授黃彥華，與丈夫台灣大學醫學院藥理研究所所長林泰源，被控涉嫌將台大幹細胞研發成果擅自申請專利，據為己有，並將北醫的再生醫學研究成果向美國食品藥物管理局（FDA）申請新藥臨床試驗，使得北醫損失新藥利潤高達122億餘元。台北地檢署偵辦後，依背信、洩露工商秘密等罪起訴黃彥華夫妻、美國VitaSpring公司朱寶麒等共4人，並建請法院從重量刑。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
嬰兒脊髓成回春原料？！柬埔寨生命科學院遭揭黑幕 院址定位驚見「太子集團」
[Newtalk新聞] 中國男星于朦朧離奇身亡，引爆中港藝人「逆齡」疑雲。一名長期潛入東南亞詐騙園區的蒙面反詐博主指出，藝人回春與柬埔寨「生命科學院」相關，背後更牽動多家中國官方醫療機構。華媒比對發現，該院實際位置緊鄰遭美制裁的太子集團，其抖音與臉書先前標示的地址更直接指向太子集團總部。但遭揭露後，「生命科學院」找不到臉書專頁，而官網地址也僅剩「東埔寨金邊」五字，反讓外界疑慮加深。 一名長期以蒙面方式滲入東南亞詐騙園區的反詐博主，公開揭露柬埔寨生命園區內的黑幕，內容指向柬埔寨「生命科學院」，並牽連中國多個官方醫療機構。該名博主表示，超過 40 歲無法被利用從事色相交易的女性，通常會被迫一邊從事電詐，一邊進行試管代孕。由於試管手術可同時植入兩至三個胚胎，受害者往往需在短期內連續生產。嬰兒出生後，則被以每名約 300 萬的價格賣給園區所稱的「生命科學院」。 他指出，嬰兒會被集中養在玻璃箱中，六個月後由人員鑽開脊柱抽取脊髓液，並從中取得生長因子，製成所謂「再生幹細胞」。這類針劑以「返老還童」回春藥為噱頭，主要出售給富豪與名人，最高可達每管 500 萬，而且每半年會進行一次抽取。 華人媒體「新新頭殼 ・ 1 天前
名模二億斷豪門／孫正華創業不見千億資產夫家金援 傳已離婚神通少東苗華斌
據媒體估算，「神通集團」去年資產已經超過5,500億元，董事長苗豐強的長子苗華斌與昔日名模孫正華的婚姻，曾在10多年前鬧得滿城風雨，因為中間出現了按摩店的「小雪」劉韋欣。2011年，孫正華怒槓小三而且絕不原諒也不撤告的態度，令人印象深刻。沒想到過了14年後，傳出孫正華與苗華斌的婚姻關係已經悄悄生變。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
侵吞幹細胞研發成果 教授夫妻被訴
台北醫學大學女教授黃彥華，與擔任台灣大學醫學院藥理研究所所長的丈夫林泰元，涉嫌將台大研發幹細胞應用成果，申請專利權占為己有，還將北醫再生醫學計畫研究成果，私下向美國食品藥物管理局（FDA）申請新藥臨床試驗，致北醫無法參與，損失新藥上市利潤122億元，台北地檢署18日依背信、洩漏工商祕密罪起訴黃、林及業者朱寶麒、高禎祥共4人。檢察官痛批黃、林利慾薰心，毫不尊重學術研究倫理，視法律為無物，犯後飾詞狡辯，建請從重量刑。中時新聞網 ・ 7 小時前
侵吞北醫、台大幹細胞技術害損百億 教授夫妻遭訴
台北醫學大學知名女教授黃彥華，和擔任台灣大學醫學院藥理研究所所長的丈夫林泰元，涉嫌將台大研發幹細胞應用成果，申請專利權占為己有，還將北醫再生醫學研成果，私下向美國食品藥物管理局申請新藥臨床試驗，造成北台視新聞網 ・ 19 小時前
昔砸1500萬買車送員工！大師兄「告白館長」畫面曝光
娛樂中心／王靖慈報導以經營健身房起家的網紅館長陳之漢，近期疑似因配車財務糾紛，遭到資深前員工「大師兄」李慶元毀滅性爆料。李慶元甚至公開指責館長，聲稱公司以「財務困難」為由，要求將高層的 BMW配車換成TOYOTA。這段爭議引發後，有網友翻出館長2020年的一段影片，館長霸氣地砸下1500萬，依約定犒賞4位創業元老每人一台BMW。當時，李慶元收到新車後，當時還對鏡頭示愛。這巨大的反差，也讓網友傻眼留言：「收了X6 再來背骨」。民視 ・ 1 天前
大師兄丟「館長黑料截圖」 遭網酸：重點在哪？
娛樂中心／李筱舲報導近日，成吉思汗健身俱樂部創辦人兼網紅館長（陳之漢），捲入昔日戰友及高階主管的大規模爆料風波。前元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉在直播中指控館長涉及金錢糾紛、性騷擾及經營不當等爭議，而館長則強烈否認所有指控。李慶元在今（17）日一早就在臉書發文，PO出一張2013年朋友抱怨館長的對話截圖。但網友看完後表示不解，一面倒留言表示：「所以哩？」、「講重點好嗎」。民視 ・ 1 天前
涉洩漏研究結果牟利 教授夫妻檔遭訴求重刑
（中央社記者林長順台北18日電）台大副教授林泰元、北醫教授黃彥華夫妻檔，涉嫌洩漏「北醫再生醫學計畫」研發成果給民間公司向美國申請專利，造成台大、北醫損失。北檢今天起訴林、黃等4人，並對林、黃求處重刑。中央社 ・ 21 小時前
「台灣骨髓移植教父」陳耀昌病逝 享壽76歲
台灣血液腫瘤醫學權威、有「台灣骨髓移植教父」之稱的陳耀昌，今（17）日在台大醫院病逝，享壽76歲；陳耀昌在台大醫院血液腫瘤科擔任醫師逾30年，1983年完成台灣第一例骨髓移植手術，是台灣骨髓移植的先驅。陳耀昌的臉書今湧入近百人留言，感念他對台灣醫界的貢獻。中時新聞網 ・ 1 天前
快訊／保七刑大大隊長陳屍八通關古道 豪大雨遺體運不下山
現任保安警察第七總隊刑事警察大隊大隊長張益誠（53歲），今天（18日）上午7時41分，被登山客發現倒臥在南投縣信義鄉八通關古道6.5K路段旁，已無生命跡象，保七總隊目前已介入調查，將釐清張員的確切死因及相關事發經過，並協助家屬處理後續事宜。空勤總隊今天2度派遣直升機要吊掛張益誠遺體下山，但因南投縣山區豪大雨不斷無法出勤，南投縣消防局預計派出搜救人員，從南投東埔登山口入山，以人力將張益誠遺體運下山。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
調查官收「水果禮盒夾500萬」醜態現形！ 他辯「沒拿到」遭打臉判12年確定
前台北市調處松山站調查專員郭詩晃（2020年1月退休），2016年偵辦潤寅集團詐貸472億案時，竟透過有富集團總裁洪村騫（緩起訴確定）當白手套，收受潤寅董娘王音之藏放在水果盒裡的500萬現金後「吃案」，另請託洪關說升遷。他狡辯「沒收到錢」，一、二審均不採信，依貪污罪重判12年、褫奪公權6年。最高法院駁回上訴，全案定讞，他須入監。太報 ・ 1 天前
吃飯皇帝大！腸胃權威吳明賢拒絕「邊吃便當邊開會」：靠三好一心養生，曝最推薦早餐水果
臺灣成年人當中，約有15%會得到潰瘍。早年醫界普遍認為胃潰瘍與壓力、飲食或體質有關，直至1980年代發現幽門螺旋桿菌會引起慢性胃炎，透過篩檢與治療，大幅降低國人胃潰瘍與胃癌發生率。國際胃腸科權威吳明賢指出，許多人仰賴胃藥舒緩胃痛、胃脹氣等毛病，其實該檢討的是飲食習慣：「你有沒有好好吃飯？」身為腸胃科醫師，他給大家最好的建議就是「寧可把食物當藥物吃，也不要把藥物當作食物吃」。幸福熟齡 ・ 1 天前
合約價值台幣逾兆！ 阿聯酋訂購65架波音客機
杜拜航空展17號登場，阿聯酋航空宣布，和波音簽下價值380億美元大單，約合台幣1.18兆，加訂65架波音777-9客機。航空展的亮點還有，中國商飛首度在中東展示國產C919客機，不過飛機零件供應不穩，台視新聞網 ・ 1 天前
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議EBC東森娛樂 ・ 15 小時前
返台養傷變惡鄰／楊宗緯回台當上社區主委 全家遭爆是惡鄰「破壞公物、隨地便溺」
歌手楊宗緯近年在中國大陸接商演、上綜藝節目賺得盆滿缽滿，但日前發生舞台意外掛彩。本刊接獲爆料，因傷返台休養的楊宗緯，竟然還選上自家大樓的社區主委，當得卻是民怨四起。有住戶批評楊宗緯一家都是惡鄰居，除了占用公共空間外，還破壞公物，家人更隨地便溺，有不滿的鄰居批評種種行徑「很缺德」。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 1 天前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 18 小時前
記憶體狂飆5成掀PC產業海嘯？卻遭喊跌2成、大摩點名「7巨頭」中箭 宏碁陳俊聖：DDR5將翻船
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體價格從下半年一路狂奔，漲幅上看5成，市場震盪迅速擴大，不僅TrendForce預估明年PC出貨量可能重摔超過2成，摩根士丹...FTNN新聞網 ・ 1 小時前