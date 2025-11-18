侵占幹細胞研究成果害北醫損失122億 教授夫婦涉背信罪起訴、本人喊冤

林泰元、黃彥華夫婦。資料照。讀者提供

台北醫學大學生物化學暨細胞分子生物學科教授黃彥華，與在台大藥理所擔任副教授的丈夫林泰元，涉嫌將北醫再生醫學計畫研發的幹細胞技術，外洩至民間公司，並進一步申請美國食品藥物管理局（FDA）臨床試驗許可，當檢調發動搜索全案曝光後，竟另起爐灶，以另一家公司名義得美國FDA許可進行人體臨床試驗，造成北醫損失將來新藥上市分潤利益約122億元，台北地檢署調查後認為2夫婦及2名業者朱寶麒、高禎祥等4人，涉犯《刑法》背信、洩密等罪，依法提起公訴，並請求法院從重量刑。其中，林泰元、黃彥華兩位教授透過律師發布聲明喊冤，質疑北檢在北醫的誤導下，未能正確認定事實，自行拼湊、牽強連結，進而濫行起訴，盼未來在法院審理程序中，透過相關領域專家學者參與釐清事實，還兩人清白。

北檢查出，林泰元與黃彥華夫婦，為北醫於2017年、2020年向國科會申請「全身安全性異體移植策略之細胞治療產品開發：標靶醫療未滿足慢性發炎相關疾病-糖尿病/褥瘡/嚴重燒燙傷之傷口癒合與多發性硬化症」同名的3年期與1年期經費補助計畫（下稱北醫再生醫學計畫）的子計畫主持人或總計畫主持人，依該計畫約定及此4年期經費補助計畫的各年度期末成果報告，均為2年後方可公開，依計畫規定，所有實驗設計、數據及成果需保密，且不得擅自公開或申請專利。

然而，林泰元及黃彥華為獲取暴利，以新台幣10萬元入股由朱寶麒擔任負責人的美國VitaSpring Biomedical公司，並將北醫再生醫學計畫研究成果的pcMSC細胞商品重新命名為「MatriPlax」，再以朱寶麒擔任實際負責人金湧長生公司名義，申請文字商標及臨床試驗許可。其後，更以高禎祥擔任總經理的華華大有國際股份有限公司名義，向美國FDA提出PRE-IND申請。



當2022年6月29日，台北地檢署指揮調查局執行搜索時全案曝光，朱寶麒竟指示改以金湧長生公司名義於2023年5月24日向美國FDA提出「MatriPlax」此一藥物的IND申請，金湧長生公司因此取得美國FDA許可其進行人體臨床試驗，北醫因此受有未能以衍生新創公司模式參與損生取得美國FDA的IND申請，將來新藥上市的分潤利益損失約122億元。



此外，檢方指出，林泰元及黃彥華還涉嫌將與I419971號專利相關之技術以低價授權金轉移至Acro公司，再將研究成果分別以青島金典生化器材有限公司及金湧長生公司名義向美國及我國智財局申請專利。雖智財局已駁回部分專利申請，但美國商務部專利商標局及日本特許廳已核准相關技術專利，造成台大尚待無形資產鑑價始能確定範圍的損失。



台北地署調查後認為林泰元、黃彥華夫婦以及2名業者朱寶麒、高禎祥等4人，涉犯《刑法》背信、洩密等罪，依法起訴。檢察官請法院請審酌林泰元、黃彥華夫婦身為學術機構教授，當知利益迴避規定，卻利慾薰心，攫取不法所得甚鉅，為私慾蒙蔽雙眼，毫不尊重學術研究倫理，視法律為無物，犯後猶飾詞狡辯，態度極為惡劣等節，予以從重量刑，還給學術殿堂單純的研究環境，端正視聽，以儆效尤。

對於北檢指控內容，林泰元、黃彥華兩位教授透過律師發布聲明，質疑北檢受到告訴人臺北醫學大學誤導，未能正確認定事實，自行拼湊、牽強連結，進而濫行起訴，實難令人信服。聲明指出，本案的再生醫學計畫、產學合作，涉及幹細胞製程等專業概念，一般人或許不易瞭解，導致北檢在北醫的誤導下錯誤起訴，相信未來在法院審理程序中，透過相關領域專家學者參與，應可釐清事實，還兩人清白。

黃彥華教授、林泰元教授之律師聲明函

