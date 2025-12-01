侵占身障協會破億！前名模羈押224天哭求交保 法官裁准500萬放人

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

前伊林模特兒蕭瑋葶涉嫌與哥哥、嫂嫂侵占身障協會資金逾億元，遭檢方在8月提起公訴，並自4月22日起遭羈押至今長達224天。經多次法律攻防後，士林地院近日裁定以500萬元交保，並限制出境、出海，還必須佩戴電子腳鐐接受科技監控。蕭家人今（1）日攜律師到士院辦理交保，待看守所完成電子監控設定後，她即可重獲自由。

前伊林模特兒蕭瑋葶涉嫌與哥哥、嫂嫂侵占身障協會資金逾億元，遭檢方在8月提起公訴。（資料照／翻攝畫面）

檢方指控，3名被告成立協會後，對外標榜關懷身心障礙者，以公益名義吸引民眾與企業捐款，實際上卻未投入公益用途，而是將款項集中至特定帳戶，由蕭瑋葶哥哥主導資金流向。檢方指出，他們不僅詐得捐款逾1.1億元，還利用不實文件向銀行詐貸5216萬元，所得款項被揮霍於購屋、名車、股票、高檔餐飲、酒店消費，甚至飼養狐狸。蕭瑋葶名下帳戶也被用於洗錢與隱匿資金流向，因此被依公益侵占、詐欺取財、洗錢等罪起訴。

廣告 廣告

本案羈押過程一度爭議不斷。士院8月曾裁定300萬元可具保停止羈押，但家屬隔日到法院辦保時卻被以「法警人力不足」與「科技監控方式未定」為由卡關，最終羈押繼續，引發辯方質疑程序違法。高院11月裁定撤銷原裁定，要求士院重新查明並做出完整說明。士院重新提訊時，蕭瑋葶在庭上全盤否認涉案，表示自己只是協會義工，不曾募款，也不知哥哥涉案，當天遭逮時才得知自己被冒名登記為理事長。

士院最終裁定以500萬元具保、限制住居、禁止出境出海八個月，並須配戴電子腳環。蕭瑋葶羈押224天後，終於在完成監控設備設定後準備離開看守所。全案仍持續審理中，檢方將釐清資金流向與三人的實際分工。

更多FTNN新聞網報導

前伊林模特涉吞億元善款！淚求交保：腳鐐手環都隨便 男友低調旁聽心疼目光藏不住

狠砍夏天倫原因曝光？前員工投案稱「無故被資遣」警疑還有幕後黑手

中風男賣帳號助詐團洗錢！身體不便為經濟所逼...遭判刑6月、賠償250萬元

