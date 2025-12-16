侵占通訊行老闆26萬手機！外送員沿路接單逃台中 她落網僅剩3支手機

北市一名吳姓女子利用LALAMOVE接單侵占通訊行老闆將近26萬元的手機與現金，12日下午在台中落網。（圖／翻攝畫面）

北市文山區一間通訊行易姓老闆12日協請LALAMOVE協助運送6支手機、3個Airpods和現金5.4萬，總價約26萬元至其他分店，未料LALAMOVE外送員接單後竟直接神隱，讓通訊行老闆氣得直接報警。北市文山二分局獲報後，12日下午也在台中將人拘提到案。

據了解，50歲的吳姓女子12日接獲通訊行老闆的高價物品單後，卻遲遲未將物品送往路程僅10分鐘的分店，而是直接神隱，讓老闆氣的直接報警。警方獲報後也立即以監視器畫面追人，同時報請檢察官核發拘票，掌握吳女騎車一路往台中逃逸，甚至還沿路接單。

警方最終在台中市北屯區一間套房內將吳女逮捕到案，同時查扣剩餘的3支手機、1個Airpods和現金9000元，其中3支手機已遭吳女變賣。據悉，該間套房也是吳女近日才承租；警方也同時查扣吳女犯案用的雨衣等相關證物，全案後續也依照侵占罪嫌移送台北地檢署偵辦，並將持續擴大追查是否另涉他案。

