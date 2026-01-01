侵台準備？日媒：解放軍沿海部署「移動式棧橋」船隊 訓練搶灘登陸

日本《讀賣新聞》披露，解放軍近期在中國大陸東部與南部沿岸，多次部署搭載大型移動式棧橋的船隊，進行疑似上陸作戰的演習，並首度確認動員「RO-RO船」（滾裝貨船）等民間船舶參與，呈現軍民聯合訓練態勢。

陸媒昔日曝光的解放軍臨時浮橋。（圖／翻攝中國軍網）

報導引述日本政府知情人士指出，相關研判是根據「取得的高解析度人工衛星影像、公開船舶航行資料分析，以及多名政府人士證實而得出」。

報導指出，該船隊由3艘搭載可折疊式棧橋的船隻組成，可在外海將棧橋連結後，形成全長約800公尺的巨大移動式碼頭，直接鋪設至沙灘或淺灘地形。衛星影像顯示，2025年9月29日，大陸浙江省台州市與相距約1100公里的廣東省廣州市港口，分別出現3艘棧橋搭載船停泊，顯示中國大陸可能同時運用多組船隊進行訓練，過去未曾被外界掌握。

此外，在浙江省寧波市周邊島嶼地區，2025年7月3日曾拍攝到3艘船連結棧橋、實際進行上陸演練的畫面，並於同年10月至11月間多次重複出現。附近陸域也同步進行設施建設，日本政府研判該區「可能正在建構新的上陸作戰訓練場」。

在中國大陸南部，廣東省湛江市演訓場於2025年3月21日也確認相同訓練情形。更值得注意的是，2天後、3月23日至27日期間，多艘RO-RO民用貨船出現在演訓場周邊海域。透過「船舶自動識別系統（AIS）」分析發現，這些民船可能參與了與移動式棧橋相關的聯合演練。

報導分析指出，若中國大陸對台動武，可能先對台灣實施海上封鎖，並攻擊港口與機場以奪取制海、制空權，隨後再由強襲揚陸艦執行登陸作戰。解放軍於2025年12月29日啟動的圍台軍演，即被認為模擬上述作戰流程。

