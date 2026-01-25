侵吞公款1.9億！揮霍整形加奉獻「大師」 陸女出納被判14年

大陸近日宣判一起公職人員嚴重貪污案件，一名女出納在6年間通過349筆轉帳，累計侵吞、挪用公款高達4289萬人民幣（約1.9億台幣），用於個人揮霍消費包括整形美容、購置豪車及房產，被判處有期徒刑14年。

大陸驚傳女出納鉅額貪汙。（圖／翻攝《央視》）

《央視》報導，這名覃姓女出納利用職務便利，長期將公款轉入個人及關聯帳戶，用於非公務支出。報導指出，侵吞款項後她用數百萬元全身整形，「刻意營造成功人士形象」，並購置9輛豪車及多處房產、商鋪，大肆揮霍。

法院判決書指出，不僅如此，覃女為「消災祈福」，還向「大師」奉獻達700萬人民幣（約3151萬台幣），此外，她還以「投資分紅」為名，擅自將數十萬元人民幣（約百萬台幣）公款轉予他人，用以維繫「人脈」。

報導引述覃女坦言，「在攝影器材的花費也蠻大的，我們家爸爸也喜歡玩那種電子產品，就是大家一起。買這種電子產品消費也蠻大的」，「貪慾膨脹了以後，導致自己就沒有辦法停下來。」

報導痛斥，覃女的行為已構成貪污罪，數額特別巨大，依法應從嚴懲處，「以貪污公款堆砌的虛假形象，終究無法支撐真實人生。」

