侵吞幹細胞研發成果 教授夫妻被訴

台灣大學醫學院藥理研究所所長林泰元。（本報資料照片）

台北醫學大學教授黃彥華。（本報資料照片）

台北醫學大學女教授黃彥華，與擔任台灣大學醫學院藥理研究所所長的丈夫林泰元，涉嫌將台大研發幹細胞應用成果，申請專利權占為己有，還將北醫再生醫學計畫研究成果，私下向美國食品藥物管理局（FDA）申請新藥臨床試驗，致北醫無法參與，損失新藥上市利潤122億元，台北地檢署18日依背信、洩漏工商祕密罪起訴黃、林及業者朱寶麒、高禎祥共4人。檢察官痛批黃、林利慾薰心，毫不尊重學術研究倫理，視法律為無物，犯後飾詞狡辯，建請從重量刑。

起訴指出，林、黃2人為北醫於民國106年、109年向國科會申請「全身安全性異體移植策略之細胞治療產品開發」（pcMSC細胞研究計畫）之3年期與1年期經費補助計畫的子計畫主持人或總計畫主持人，依規定研究計畫成果均為2年後才可公開。

北醫再生醫學計畫研發成果，主要為台大於97年向國科會申請之「胎盤幹細胞研究」，林泰元身為此一子計畫主持人，明知不得擅自將屬於台大研究成果，以申請專利權方式公開牟利，竟將指導研究生的碩博士論文，向台大及國家圖書館申請延後公開。

林、黃另以10萬元入股朱寶麒的美國VitaSpring公司，再將北醫再生醫學計畫研究成果向美國FDA申請新藥臨床試驗送件前諮詢及新藥臨床實驗，將pcMSC細胞重新命名為「MatriPlax」，並透過朱的金湧長生公司申請商標。

109年8月，林、黃另由高禎祥的「華華大」公司向美國FDA提出「MatriPlax」新藥臨床試驗送件前諮詢，因檢調111年6月29日針對本案展開搜索，全案曝光，遂改由朱的金湧長生公司以「MatriPlax」向美國FDA申請新藥臨床實驗獲准，造成北醫未能以衍生新創公司模式參與美國FDA申請，檢方估計損失新藥上市分潤利益約122億多元。

此外，林泰元夫婦明知1419971號專利為幹細胞產品基礎技術，卻促成台大、北醫僅收300萬元授權金，將技術移轉給Arco公司，讓該公司幾乎以免費方式使用技術，再將相關論文以廠商名義向美國、日本、台灣智財局申請專利，雖然遭台灣智財局駁回，但美日兩國則核准，這部分造成台大無形資產的重大損失，難以鑑定確定。