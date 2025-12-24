侵吞榮民349.5萬「帶去自首」減刑 林楚茵轟：退輔會上下交相賊

民進黨立委林楚茵2025.12.24質詢退輔會，關於新北市板橋榮民之家輔導員侵吞榮民財務案件。郭宏章攝



板橋榮民之家前輔導員賴姓女子藉職務之便，涉嫌侵占3名榮民存款共349萬5000元遭起訴，卻因自首而可能減刑。民進黨立委林楚茵今天（12/24）於立法院外交及國防委員會質疑，退輔會在查出賴女犯行後，竟然帶犯嫌去自首，使其得以減刑，痛批這是錯誤示範，等於教導未來犯罪者被抓到就自首。會議主席、召委王定宇也提醒退輔會，自首應符合特定要件，若是調查查知應屬移送而非自首，提醒退輔會不要為人情踩到法律紅線。

立法院外交及國防委員會今天邀請退輔會對「退輔會所屬農場經營策略與產品行銷推廣精進作為」專案報告並備詢，主委嚴德發另有要公請假，由副主委傅正誠代理。

民進黨立委林楚茵質詢時指出，多年來榮家及榮服處內部人員監守自盜狀況持續發生，包括輔導員、堂長或志工隊長都曾涉案。退輔會所屬機構保管榮民重要財物有作業原則，提領超過一定數額需長官簽核，且存摺、印鑑、密碼應分開保管，但板橋榮家案中，賴女卻能持存摺、印鑑盜領多名榮民存款，顯示內部程序並未落實。

民進黨立委林楚茵2025.12.24質詢退輔會副主委傅正誠（左）、就養處副處長賀華，關於新北市板橋榮民之家職員侵吞榮民財務案件。郭宏章攝

退輔會就養養護處副處長賀華坦承，賴女身為榮家輔導員兼「堂長」卻知法犯法，板橋榮家執行保管程序時有便宜行事情況。該案為退輔會稽核交接過程中發覺，案發後已檢討保管、稽核機制，將監督方與執行方區分，並要求各榮家三個月內全面清查。

林楚茵表示，檢方原認定賴女屬「想像競合犯」，應從重量刑，卻因自首可能獲減刑。她直言既然是退輔會主動發現、證據確鑿，不應讓犯嫌以自首方式處理，質疑過程有上下交相賊、袒護之嫌。

退輔會政風處處長王文信回應，行政調查初期尚未確認犯罪事實，賴女在約談時主動承認犯行，因此依標準程序詢問其是否願意自首。

林楚茵不認同此說法，強調賴女多次盜領是「一錯再錯三錯」，最後被退輔會查出才承認，並非真有悔改之意。退輔會給予自首機會是錯誤示範，未來處理類似案件時審慎斟酌何為真自首，不應主動創造減刑條件。

今天的會議主席、外交及國防委員會召委王定宇（民進黨籍）則補充提醒退輔會，自首應符合特定要件，若是調查查知應屬移送而非自首，提醒退輔會不要為人情踩到法律紅線。

