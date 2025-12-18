侵害言論自由？行政院擬修國安法「禁止鼓吹戰爭」 政委否認：不會構人於罪
總統賴清德今年3月13日公布被稱為「賴17條」的5大國安統戰威脅及17項因應策略後，行政院及各部會持續盤點相關法規並展開修法工作，行政院長卓榮泰今（18）日再於院會裁示，通過4部與「賴17條」相關法案，其中《國家安全法》修訂條文草案增訂鼓吹戰爭言論的行政裁罰，引發侵害言論自由疑慮。對此，行政院政務委員馬永成強調，此次修法與言論自由權利完全相容，並無相悖之處。
行政院今日召開第3983次會議，並於會後舉行記者會。行政院發言人李慧芝轉述，就《國家安全法》、《陸海空軍刑法》、《陸海空軍軍官士官服役條例》、《國軍退除役官兵輔導條例》部分條文修正草案，卓榮泰裁示通過，函請立法院審議；卓榮泰表示，賴清德3月13日主持國安高層會議，針對中國對台灣的滲透、統戰及主權挑戰等5大威脅，提出17項因應策略，行政院就隨即展開行動。
李慧芝說明，行政院進行全面檢視後，已盤點20部法律需要立法或修法，而相關計畫與行政措施總計120項也都在持續推動中，卓榮泰也感謝立法院日前三讀通過「海纜七法」修正案，而今日通過的4項法案修正草案，同樣式落實賴清德提出因應策略的一環，以展現我國防禦滲透與維護主權決心；卓榮泰也請相關單位積極與立法院朝野黨團協調，並在修法後展現公權力，全面遏止不法行為。
軍人、公務員犯國安法加重刑責 增訂「參與危害國安組織罪」
行政院政務委員林明昕指出，此次修法主要涉及增訂對敵效忠處罰，及通盤檢視相關法令等策略，修法對不同身分別也各有規範。現役軍人若對敵效忠擬處1至7年有期徒刑，不盡責降敵擬處3至10年有期徒刑，處犯《國安法》則將加重刑責2分之1；而現役與退役軍任，若觸犯《國安法》罪行，一經判決有罪即暫停半數的退除給與，不再等到三審定讞，待定讞後要補回、追繳的都還依法辦理。
林明昕續指，未來修法後，公務人員若觸犯《國安法》罪行，比照觸犯《刑法》加重其刑的概念，也將加重刑責2分之1，另也同樣比照軍職，一經判決有罪即暫停半數退休給與，定讞後要補回、追繳再依法辦理。而針對全體國人，此次修法也強化國安法制，增訂「參與危害國安組織罪」，可處6個月以上、5年以下有期徒刑，並分設層級化處罰規定，另也增訂「中間人責任」處罰規範。
林明昕：鼓吹戰爭言論僅行政罰，不涉及刑責
有關《國安法》修法條文草案，林明昕說明，增訂「鼓吹戰爭言論」行政裁罰部分，是為符合兩公約之一的《公民與政治權利國際公約》第20條第一項，「任何鼓吹戰爭之宣傳，應以法律禁止之」的規範，且為了保障言論自由，除了程序嚴謹規範，也只予以行政裁罰，不涉及刑責，且是公開鼓吹才觸法，而非私下在家聊天有相關言論就犯罪，「這個大家也不必做太大的聯想」。
林明昕提到，就《國安法》修法條文草案，擬增訂對網際網路內容涉及鼓吹戰爭言論，或危害國家安全的錯假訊息進行處置，同樣是經過嚴謹程序後，對於相關訊息予以屏蔽、停止解析，讓錯假訊息不至繼續散布。林明昕強調，行政罰與刑責不同，「我們有顧及到這是言論自由的問題，所以沒有刑責，那在網路上的言論，我們主要來講是希望能夠避免再一直傳播出去。」
強調未箝制言論自由 林明昕：內政部不會沒事抓來抓去
媒體詢問，就網際網路上相關錯假訊息，要以屏蔽、停止解析處置，是否有相關單位會主動巡邏？林明昕回應，依照條文規定，要處置相關訊息並非內政部可以獨力判斷，而是採取如法務部、陸委會等相關部會共同會商決定後，再由數發部交相關單位停止解析，其實在兒少保護、菸害防制都有相關技術。至於主動網巡或被動檢舉，法條並沒有明確規定要內政部「沒事就抓來抓去」，而是有人檢舉就會處理，倘若沒有人檢舉，相關機關發現也會處理，但沒有規定主管機關要每日盤整。
媒體問到，若在即時通訊軟體傳訊息涉及鼓吹戰爭言論，是否也將觸法？林明昕解釋，法條用語是鼓吹、公開倡議，因此私下傳訊給特定人士並未觸法，但若是公開宣傳或是在多人群組散布，就有可能有問題，「不會因此就構人於罪，沒有到這個地步。」
而救濟程序上，行政法院其實已累積很多先例，足以判斷有無違法。林明昕強調，相關措施並非完全新的概念，「大家認為會對言論自由做什麼樣的很大的箝制，並不會如此。」
為中配武統言論「對症下藥」？馬永成否認
至於此次修法是否為對先前中配在社群媒體鼓吹武統言論「對症下藥」？馬永成表示，此次修法立法背景是《公民與政治權利國際公約》的條文規範，人權事務委員會認為前述禁止措施，與言論自由權利完全相容，並無相悖之處，行使權利同時伴隨著特殊的義務與責任；而聯合國人權事務委員會也認為，各締約國或參與者應明確立法、對違規適當制裁，以履行公約義務。
馬永成也說，有關武統言論的處置，事實上，陸委會已有其他法令可以處理，因此此次修法重點是補足我國對《公民與政治權利國際公約》第20條第一項的缺失，仍未以法律禁止鼓吹戰爭行為，且這不只是禁止鼓吹武力統一，「包括你鼓吹我們去攻打其他國家，這樣的行為這個言論也是一樣要處罰的，任何鼓吹武力或戰爭的行為，都在法律禁止的一個範圍裡面，這個是這一條文的重點。」
