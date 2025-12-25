即時中心／何馨報導

國防部今（25）日公布最新中國解放軍台海周邊海、空域動態，中國自昨（24）日上午6時至今日上午6時，共偵獲6架次軍機擾台，其中2架次逾越海峽中線進入我西南空域；另有中國軍艦8艘、公務船1艘持續在台海周邊活動，國軍持續運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。同時，中國預計週日（27日）發射運載火箭，飛行路徑經台灣防空識別區（ADIZ）西南部朝西太平洋方向。

國防部今日上午發布新聞稿，公布中國解放軍台海周邊海、空域動態；至上午6時止，共偵獲6架次主、輔戰機、無人機及直升機擾台，其中2架次逾越海峽中線進入我西南空域。

廣告 廣告

同時，國軍還偵獲中國軍艦8艘、公務船1艘在台海周邊活動。國軍持續運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與對應。





快新聞／侵擾動作不斷！中國續派14機艦、1公務船擾台 週日將發射火箭經我ADIZ

台海周邊海、空域活動示意圖。（圖／國防部提供）





另外，中國預計於週日（27日）在四川西昌衛星發射中心，執行運載火箭搭載衛星發射任務，該火箭飛行路徑經台灣防空識別區（ADIZ）西南部朝西太平洋方向，高度位於大氣層外，國軍運用聯合情監偵系統，嚴密掌握相關動態，適切警戒與應處。

快新聞／中國又來！15架共軍機艦、1公務船擾台 2架次越過海峽中線

中國預計週日（27日）發射運載火箭。（圖／國防部提供）













原文出處：快新聞／侵擾動作不斷！中國續派14機艦、1公務船擾台 週日將發射火箭經我ADIZ

更多民視新聞報導

張文模仿犯？桃園平安夜驚魂 醉男持刀喊殺人又毀車

北車設置悼念牆！緬懷余家昶英勇擋刀 北捷籲勿放「這些東西」

綠委嗆廢死聯盟閉嘴！執行長昔被問「家人遇害還挺廢死嗎」竟這樣回

