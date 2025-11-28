侵擾金門海域 海巡署駁斥中國常態執法巡查謊言

cnews204251128a06

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

海洋委員會海巡署，今（28）日針對中國海警於機關網頁，宣稱「福建海警位金門附近海域依法開展常態執法巡查」一事，嚴正駁斥，中國說法與事實不符。海巡署表示，今天上午8時許，金馬澎分署第十二（金門）巡防區，偵獲中國海警船出現在金門周邊海域，立即調動巡防艇前推部署；約8時50分，中國海警「14603」、「14605」、「14515」及「14529」等4艘船兩兩一組，分別自料羅東方及烈嶼西南方航入、侵擾我國水域。

廣告 廣告

海巡署表示，4艘中國海警船，以縱隊方式航行，我方也調派4艘巡防艇，航前近迫，採取併行監控，阻擋中國海警船深入我國水域，並透過中、英文無線電廣播，堅定要求海警船轉向航離。中國海警船在我方巡防艇併航監控下，約於上午10時50分，航出金門限制水域。

海巡署表示，中國利用海警船，假借「執法巡查」名義，穿越金門限制水域線，從航行態樣分析，已成為「常態騷擾」，絕不是「執法巡查」。不僅影響兩岸氛圍，也破壞區域的和平與穩定。將秉持堅定的執法立場，嚴密監控中國海警船動態，超前部署巡防艦艇，遇有狀況立即監控驅離，並公布執法畫面，破除中國海警的不實訊息，以捍衛國家主權，安定民心士氣。

照片來源：海巡署提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

全國第11個地質公園 新北市九份金瓜石水湳洞通過審議

8旬阿嬤要匯款10萬元 兒急call警攔阻假鄰居詐騙醫藥費

【文章轉載請註明出處】