侵擾阿里山鄒族部落黑熊 林保署成功捕捉回放山林

（中央社記者蔡智明嘉義縣30日電）近日在嘉義縣阿里山地區連續侵擾11處工寮，引發居民恐慌的台灣黑熊，林保署今天清晨成功捕捉，經獸醫檢查確認健康狀況無虞後裝設衛星發報器載運至遠離部落地點成功野放。

林業保育署嘉義分署今晚發布新聞稿表示，與阿里山部落居民、嘉義縣鄒族獵人協會合作，近日除了進行食源管理外，同時搭配誘捕籠及布設安全套索進行誘捕，昨天晚間拍攝到黑熊於誘捕籠外徘徊，今天清晨7時許即發現黑熊被誘捕籠周邊安全套索成功捕捉。

嘉義分署說明，去年12月31日首度接獲阿里山達邦地區居民通報台灣黑熊入侵工寮事件，後來陸續在里佳、達邦、樂野也出現黑熊侵擾情形。

嘉義分署表示，依據獸醫現場檢查及判斷，捕獲到的黑熊與1月3日、1月17日拍攝到侵入工寮的黑熊應為同一隻，是體重123公斤的成年公熊，經檢查無外傷並裝設衛星發報器後，下午載運至遠離部落的石山引水道深處進行野放，日後黑熊如果靠近聚落，將有電子圍籬示警可提早因應。

里佳部落居民溫惠珍同時也是鄒族獵人協會的女獵人，為讓誘捕作業順利，提供住家及雞舍放置誘捕籠與陷阱，她表示看紅外線影像覺得黑熊真的很漂亮，還有人說牠是阿里山的寵物，不過還是希望黑熊能平安回到牠的家不要再來部落了。

林業保育署嘉義分署分署長李定忠說，感謝鄒族族人、在地居民即時通報與協力合作，嘉義分署將依「台灣黑熊生態服務給付方案」頒發獎勵金及補償相關損失，也會持續與山村部落積極合作。

李定忠強調，「食物管理」仍是防止黑熊靠近聚落的關鍵，呼籲民眾於山區活動應將食物、廚餘及垃圾等妥善收納，日夜間活動應結伴同行、發出聲響或攜帶熊鈴。

至於石山引水道周邊近期黑熊活動頻繁，嘉義分署已在入口處設立告示及加裝鐵鍊避免遊客進入，以維護人熊安全。若在野外與黑熊遭遇，應保持冷靜緩步退後離開，並立即撥打 24小時專線0800-000-930（您您您 救山林）通報。（編輯：張銘坤）1150130