侵權180億！狂撈1500萬 新北30歲補習班老師等7人遭法辦

智慧財產權重大侵害！一名在雙北地區補習班任教的30歲侯姓男子，因為在各大小補習班都有教課，竟私自重製國中、小及高中試卷題庫教材，影印紙本、燒錄光碟或上傳網路雲端販賣，除了找家人幫忙外，還聘請多名員工，刑事局搜索查獲考卷及光碟，一共清查9家出版社，總市值侵權180億元，更是近年查獲最大規模盜版教材案，7人依著作權法函送法辦。

警方調查，30歲侯姓男子在雙北市各補習班「跑單幫」任教，2022年起與63歲父親、33歲姊姊於新北蘆洲區公寓住處製作盜版教材，購買出版社紙本或「XYZ」盜版網站電子檔，掃描成電子檔後影印紙本、燒錄光碟或上傳網路雲端，透過蝦皮購物或LINE販售，寄送紙本、光碟或傳送雲端連結供下載。

刑事局今年3月，前往新北市蘆洲區執行搜索行動，查獲侯男等人違反著作權法事證，查扣侵權盜版教學教材光碟1800餘片、侵權紙本試卷20餘箱、光碟燒錄機3台、電腦主機2台、行動硬碟4個等相關證物。

警方清查侯男利用蝦皮購物販售違法教材，一共有8806筆交易紀錄，獲利1500萬元，擴大清查後，確認南一、翰林、康軒、龍騰、三民等9家出版社被侵權，經著作權人業者估算共被侵權180億元。

刑事局呼籲，民眾勿於非法途徑購買是類侵權試卷、光碟、雲端硬碟連結助長犯罪行為，刑事局將持續針對相關案件加強查緝，積極查緝侵權盜版教學教材，以確保我國智慧財產權保護之完善。

