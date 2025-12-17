侵權180億！補教師揪家人一起盜拷教材 9出版社受害

刑事局智慧財產權偵查大隊宣布，偵破近年最大規模盜拷教學教材光碟案。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 刑事局智慧財產權偵查大隊今日宣布，偵破近年最大規模盜拷教學教材光碟案，共有9家出版社受害，侵權市值高達百億元，侯姓補習班老師為首的一家三口，還聘雇4名員工，透過蝦皮網站與LINE通訊軟體管道販售牟利，本月將侯男等7人函送檢方偵辦。

刑事局智財偵查大隊指出，30歲侯男平時遊走大台北地區各補習班，為跑堂的補教老師，2022年起透過「XYZ」大補帖網站購買取得各國小、國中、高中考卷等教材，還有透過正當管道購買合法教材、試卷。

侯男與侯姓父親和侯姓姐姐，並聘用4名員工，以影印、掃描等手法重製教材、試卷為電子檔，再影印、列印成紙本試卷及拷貝成光碟，並透過電商網路賣場或LINE通訊軟體進行販售，讓學生家長以每份低於市價100元至200元的價格購買，或上傳至雲端硬碟後供不特定人購買下載。

刑事局智財大隊第一隊暗中蒐證，在今年3月19日搜索侯姓男子住處，當場查扣盜版光碟1800餘片、紙本試卷20餘箱，以及光碟燒錄機3台、電腦2台，並通知7名涉案人到案說明。到案後，侯等人均坦承製作並販售盜版教材。

警方指出，僅蝦皮網站就有8806筆交易，初估犯案3年來，獲利1500萬元，至少侵害9家出版社包括康軒、翰林、南一等著作權，侵權市值高達180億元，全案經偵詢後，依違反《著作權法》第91條、第91-1條、第92條罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

