侵烏後首次！普欽訪印盼續購俄油 莫迪聚焦貿易平衡
俄羅斯總統普欽週四晚間搭機抵達新德里展開兩天快閃訪問。這是在俄羅斯入侵烏克蘭之後，普欽對印度的首次出訪。印度官方與民間雖然對這趟訪問都展現高度歡迎，但總理莫迪在會談中公開表明，希望烏俄情勢能走向和平。至於普欽則是從出發前到與莫迪會談，都積極透過軍事、高科技合作，試圖拉攏印度，並希望印方能繼續大規模採購俄羅斯石油。但對於印度來說，俄羅斯石油雖然便宜好用，卻也造成貿易不平衡，印度對俄羅斯的逆差直逼590億美元，因此更希望莫斯科能增加對印度商品的採購，讓印度經濟能挺過美國50%的高關稅，繼續發展。
在印度首都新德里標誌性的濃厚霧霾下，俄羅斯總統普欽周五(12月5日)在印度總統府（Rashtrapati Bhavan）接受高規格國禮歡迎，包括印度總統與首相莫迪，都親自接待。
莫迪隨後與普欽展開雙邊會談。面對俄羅斯入侵烏克蘭以來，首次以東道主身分接待普欽到訪，莫迪在會談中一方面強調，印度對烏俄戰事的立場並非中立，而是期盼和平，但另一方面，他也表明要強化與俄羅斯的雙邊關係，尤其是經貿上的關係。
印度總理 莫迪：「印俄經濟關係應該進一步拓展，達到新的高度。我希望我們的會晤能夠取得積極成果。」
普欽則高舉合作大旗，試圖藉由高科技、航空太空、人工智慧以及軍事領域等多個讓印度有高度興趣的合作方向，來吸引印度靠近。
俄羅斯總統 普欽：「我們在軍事技術合作領域擁有非常互信的關係，我們打算在所有這些領域繼續推進合作。」
甚至在抵達印度之前，普欽就先讓多年來因為價格問題，多年來陷入談判僵局的印度對俄羅斯先進核子潛艇租賃協議，以10年20億美元的相對低價，拍板定案，預計2028年把核潛艇交付印度。
俄羅斯國家杜馬更在普欽啟程前兩天(12月2日)，批准兩國2月所簽署、目的在簡化聯合演習、救災與其他行動協調工作的《後勤支援互惠協議》（RELOS），進一步加強兩國軍事合作。
印俄兩國防長因此在莫迪和普欽的雙邊會談之前，就先召開第22屆雙邊軍事與國防科技相關會談，來確認彼此的合作步伐。
而俄方不斷拋出這些誘人「胡蘿蔔」的最主要目的，就是希望印度能繼續購買俄羅斯石油。
CNN記者：「印度目前從俄羅斯進口的原油，佔其總進口量達到35%，這個比例在烏俄戰前只有2.5%。川普曾多次抨擊印度不公平，指責莫迪政府過度依賴莫斯科，並以此為由對印度大幅提高關稅(增至50%)。當然，現在華盛頓希望德里減少對俄羅斯石油的依賴。」
印方近來雖然為了安撫華府，確實降低了部分對俄羅斯石油的採購，但從實務層面來說，俄方的廉價石油，可以讓印度煉油商，在成本上每桶省下約12.20 美元，這種划算買賣，要切斷幾乎是不可能。
俄羅斯總統 普欽(12.04)：「美國自身持續從我們這裡購買核燃料，用來產生核電。這些燃料就是鈾，用在美國境內持續運作的核反應爐裡。既然美國有權購買我們的燃料，為什麼印度就不能享有同樣的權利呢？」
普欽在出訪前接受印度媒體專訪時，更質疑美方根本就是「州官」，只許自己買俄羅斯的核燃料，卻不許印度買俄羅斯石油，積極為印度的採購增添正當性。
諮詢公司District Global Solutions營運長/美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）前南亞中心執行主任 巴拉斯（Bharath Gopalaswamy）：「關於印俄貿易，也存在著貿易失衡問題，印度的貿易額，明顯高於俄羅斯。印度希望俄羅斯向其商品開放市場。」
但對印度本身來說，因為大量採購俄油，也造成印度與俄羅斯的貿易逆差攀升到將近590億美元的高位。印度首相莫迪更希望透過與普欽的會面，讓俄方增加採購印度商品，包括蝦子等農產品，以及印度充足勞動力下的工業產品。
印度賈瓦哈拉爾尼赫魯大學(Jawaharlal Nehru University)俄羅斯與中亞研究中心教授 阿米塔布辛格（Amitabh Singh）：「最新數據顯示，我們正在實現多元化。既然俄羅斯需要印度商品，而這些商品以前都銷往美國或其他國家，為什麼不與俄羅斯多元化呢？為什麼我們不能開始向他們銷售呢？而且，(印俄貿易額達)1000億美元的目標，是可以實現的。
對普欽來說，透過這趟兩天的快閃印度訪問，可以向外界展示他與印度首相莫迪的麻吉情感，以及俄羅斯在國際上並不孤立的地位，已經算是有所斬獲。
而印度民眾對於俄羅斯，長期以來就因為雙方軍事上的合作，讓印度可以在與宿敵巴基斯坦之間，佔據相對高位，因此對俄羅斯保持相對友善的觀感與印象。大街小巷對這次普欽的到訪，也積極展現歡迎姿態。
美聯社記者：「10月份，美國對俄羅斯兩大石油生產商實施制裁，試圖迫使印度等國減少石油進口。然而，向不受制裁影響的實體，採購(俄方)石油的選項，依舊存在。」
印度在俄羅斯石油的採購議題上，雖然會有所權衡，但從莫迪當前先迎接普欽到訪，下周緊接著就要迎來美國貿易代表團在新德里的經貿磋商，顯見印度試圖在美俄之間都保持積極接觸，尋求一個可能達成的平衡。
