侵烏近4年傷亡120萬 智庫揭俄軍損失達「二戰後所有戰爭總和5倍」

俄羅斯發動入侵烏克蘭戰爭將近4年之久，華府智庫週二（1/27）發布報告指出，至今已有約120萬名俄羅斯軍人傷亡或失蹤，而這是自第二次世界大戰以來主要軍事強國未曾見過的傷亡比例。

在戰略暨國際研究中心（CSIS）這份題為「俄羅斯在烏克蘭的消耗戰」（Russia’s Grinding War in Ukraine）的報告指出，俄烏戰爭造成巨大的人員損失，卻僅換來相對有限的領土收穫。自2022年以來，俄羅斯控制的烏克蘭領土僅增加12%。

這份報告對白宮等許多美國決策層的觀點提出質疑，即俄羅斯在烏克蘭的勝利是必然且迫在眉睫的。美國總統川普（Donald Trump）上月接受政治新聞網站Politico採訪時稱，俄羅斯佔據上風，「他們規模更大，實力更強……在某種程度上，規模優勢終將取勝。」

然而，烏克蘭作為戰場上的防守方，仍保有顯著優勢。CSIS的報告指出，基輔利用壕溝、反坦克障礙物、地雷等屏障，配合無人機與火炮的「縱深防禦」（defense-in-depth）戰略，已挫敗俄羅斯取得實質進展的企圖。

儘管俄烏雙方均未公布詳細的戰場傷亡人數，但根據報告，烏克蘭傷亡人數約為50萬至60萬人，俄羅斯則有120萬人傷亡或失蹤，烏克蘭以2.5或2比1的優勢佔上風。另，俄羅斯在戰場上的死亡人數介於27.5萬至32.5萬之間，烏克蘭則為10萬至14萬。

報告指出，俄羅斯在烏克蘭的損失已達蘇聯、俄國自二戰以來所有戰爭總損失的5倍，其中包含阿富汗戰爭及兩次車臣戰爭。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）本月稍早在瑞士達沃斯世界經濟論壇上透露，莫斯科在去年12月每天損失1000名軍人。「不是重傷，而是陣亡」，他強調：「1980年代的蘇聯在阿富汗10年損失2萬人，如今他們一個月就損失3萬人。」

分析師指出，俄羅斯愈來愈難招募到新兵。英國駐歐洲安全暨合作組織（Organisation for Security and Cooperation in Europe，OSCE）副大使福特（James Ford）上週指出，俄羅斯軍隊的傷亡人數「已經超過可持續的徵兵和補充速度。」

CSIS報告指出，過去兩年，俄羅斯在部分地區的領土擴張，每日推進距離僅以碼為單位計算，遠遠不到半個足球場的長度，「俄軍僅奪取不到1.5%的烏克蘭領土」。

儘管報告對俄羅斯的前景悲觀，但文中指出，如果西方沒有對莫斯科施加更多壓力，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）不太可能接受和平協議。結論指出：「美歐未能充分揮動經濟或軍事大棒。如果沒有付出更大的代價，普丁就會拖延談判、持續作戰，即便這意味著俄烏雙方將出現數百萬人傷亡。」

