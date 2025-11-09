侵白海豚棲地 五接再補件

配合中火新建燃氣機組，台電擬在台中港外港區填海造陸，並增設外廓堤及卸收碼頭推動「台中港外港區擴建計畫（五接）」，但開發位址與目前瀕臨絕種的「中華白海豚」棲地重疊，4年前就被環委要求加強保護措施，台電直至今年8月才提交補件資料，縮小開發範圍、調整港型，但環委要求明年1月底前再補件，盼能釐清是否會導致白海豚誤入港區等問題。

為使台中火力發電廠新建的燃氣機組順利發電，台電欲在台中港興建第五天然氣接收站，並增設外廓堤及卸收碼頭，以及填海造陸約160公頃進行圍提工程。其中第五天然氣接收站納入「台中發電廠新建燃氣機組計畫」，已在109年通過環評，外廓堤、卸收碼頭及圍提工程則納入「台中港外港區擴建計畫」，因開發位址在「中華白海豚」棲息地，備受關注。

中華白海豚是我國海洋保育類野生動物名錄所列保育等級「瀕臨絕種」的野生動物，因族群分布範圍與工商業重點發展及漁業活動區重疊，受到相當大的人為衝擊，例如國光石化開發案就曾被認為嚴重威脅白海豚生存，時任行政院長吳敦義的「白海豚會轉彎」一說也曾引發爭議，不過後來吳本人澄清從未說過，而是媒體亂寫。

五接案早在110年進行第1次的環評初審，但被環委要求加強白海豚保護措施，經台電多次申請展延補件，才終於在今年8月下旬遞交補件資料。

根據補件資料，為降低對白海豚影響，台電縮小開發範圍，將填海造陸範圍從原本的160公頃，減至125公頃，並以開發範圍不超過台中港北防波堤堤頭平行線為準，將原本總長度4460公尺、ㄇ字型的外廓堤，縮小至4186公尺，並調整形狀。另將北內提北移，縮小港池開口，使白海豚可提前偵測到障礙物，避免誤入港區。

有環委說，4年前審查主要擔心港型設計恐使白海豚誤入台中港，如今提出新的調整方案，仍看不出來是否能避免此疑慮，尤其擔憂對幼豚的影響，希望開發單位能在補件資料釐清。

環境部環境保護司長徐淑芷指出，本案因環委認為仍需補充開發對白海豚影響，以及操船安全、港區安全等數據、資料，要求開發單位應於明年1月31日前補件。