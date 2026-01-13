侵襲性肺炎鏈球菌感染創5年新高 1/15起改打1劑新疫苗245萬人受惠
疾管署統計，去年國內347例侵襲性肺炎鏈球菌感染症病例，創5年新高。疾管署15日起展開第一階段對象接種，估計245萬人符合資格，這次將長者疫苗接種由2劑式改為打1劑式的新款疫苗，專家指出，此舉方便接種，可提升群體免疫。
衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天在例行疫情周報表示，2025年國內累計347例侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）確定病例，為2021年以來新高，其中36例死亡；確定病例中以65歲以上民眾約占4成為多。
林口長庚紀念醫院副院長、台灣兒童感染症醫學會理事長邱政洵受邀在記者會說明，幾年前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，全世界呼吸道侵襲性感染都減少，但在疫後又出現明顯增加情況，也就是所謂「免疫負債」。邱政洵說明，肺炎是國人10大死因第3位，肺炎鏈球菌是肺炎是其重要致病菌，且以長者、幼兒與免疫低下者為高風險族群；其中兒童已積極推動預防接種，65歲以上長者雖也提供預防接種，但施打率還有努力空間。
符合肺炎鏈球菌疫苗公費接種資格者中，約33.5%已完整接種13價及23價的疫苗。疾管署發言人林明誠今天指出，過去5年確診個案數確實逐年上升，但死亡數沒相應增加，顯示肺炎鏈球菌疫苗接種有提供一定保護力。為降低成人感染肺炎鏈球菌併發症和死亡風險，疾管署今年將分兩階段，全面轉換成人公費肺炎鏈球菌疫苗，以單劑新款20價疫苗，取代原本2劑疫苗接種，第一階段對象可在1月15日起接種，估計245萬人符合資格。
疾管署說明，成人公費肺鏈疫苗對象共3類，包含65歲（含）以上長者、55至64歲原住民，及19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象。
疾管署指出，以上對象中，若從未接種過肺鏈疫苗、僅接種過23價疫苗且已滿1年者；或為IPD高風險對象，且於65歲前已完整接種13或15價加23價疫苗，目前已滿65歲（含）且與前劑間隔滿（含）5年者，皆自1月15日起，可前往全台約2800家接種合約醫療院所，接種1劑公費新肺鏈疫苗。
其餘公費對象，如已接種1劑13價或15價疫苗且已滿1年者，疾管署表示，將持續提供現有的23價疫苗作為第2劑，並預計於第2階段（預估今年年中後）全面轉換為新疫苗作為第2劑，以達成完整接種。
邱政洵說明，加拿大、澳洲等先進國家皆已將此款新型疫苗用於成人接種，亞洲各國中，台灣領先日韓，讓長者打新疫苗。且臨床試驗結果顯示，此款新型疫苗的免疫效果及副作用，都與原預防接種用的13價疫苗差不多。改接種1劑後，將更方便民眾接種，也不會有漏打情況，有望增加群體免疫、保護民眾健康。
