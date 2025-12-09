侵門踏戶？不只雷達鎖定日本 中俄共9架軍機竟進入南韓防空識別區

記者詹宜庭／台北報導

中國和俄羅斯共9架軍機進入南韓東部和南部海域上空的防空識別區（KADIZ）後離開。（資料圖／國防部提供）

日中關係近日愈趨緊繃，中國軍機在沖繩附近空域對日本戰機進行「雷達鎖定」，然而不僅如此，根據韓聯社報導，中國和俄羅斯共9架軍機今（9日）竟進入南韓東部和南部海域上空的防空識別區（KADIZ）後離開，韓軍在中俄軍機進入防識區之前已探測到相關動向，並出動空軍戰機採取戰術措施，以防突發情況。

日中關係緊張，日本防衛省統合幕僚監部資訊指出，中國遼寧號6日上午通過沖繩本島與宮古島之間海域後，當天下午在沖大東島西方約270公里海域，從遼寧號起飛的殲-15戰機，對正在執行領空侵犯應對任務的日本自衛隊F-15戰機進行雷達照射。日本政府7日凌晨則透過外交與防衛兩管道，向中方提出強烈抗議。

廣告 廣告

然而，除了日本，根據韓聯社報導，今日上午10時許，7架俄羅斯軍機和2架中國軍機先後進入南韓東部和南部防識區，隨後離開，未進入南韓領空。韓軍在中俄軍機進入防識區之前已探測到相關動向，並出動空軍戰機採取戰術措施，以防突發情況。

更多三立新聞網報導

中國知名冰品一支8.5元？她敲碗「來台展店」 網吐槽：當地人都不吃

記取15年前慘痛教訓！中國限制稀土出口 美歐匆匆忙忙、日本從從容容

積極把日本形塑成「和平破壞者」 中共試圖外交孤立日本

中國外長王毅扯台灣被七重鎖定！外交部嗆爆：鎖定七千次也不會成真

