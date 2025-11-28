陳慧文

當初在網路上選擇北京旅遊的下榻飯店時，看到「侶松園賓館」的前身是清朝蒙古郡王僧格林沁的府邸，覺得住宿於歷史古蹟，是個難得的經驗，就選定了它。到北京後，搭計程車前往時，司機卻從未聽過這家客店；按圖索驥地繞了一陣，好不容易才在一個古老窄小的「板廠胡同」中找到，外觀看來是個「大紅燈龍高高掛」的古樸客棧，司機對我的選擇似乎頗不以為然：「您(北京口音)住這兒小飯店呀？小飯店不見得便宜，大飯店也不見得貴呀！」

廣告 廣告

一時間我也不禁滿腹疑竇，恐怕住進了破舊不堪的旅店，不過走進看看，卻覺得真是選對了：中國古典王府式的四合院建築，雖然沒有大飯店的高聳氣勢，卻顯得典雅舒適；明式的檀木家具、典麗的燈籠、雅致的盆栽，連服務生的制服也都是清朝漢人的短袍、黑布鞋，宅第中共有四個小院落，黑瓦、紅柱、石獅、長廊，使人彷彿走進了古裝戲的劇景中；院落裡擺設著藤製的桌椅，在竹林榕蔭下閒坐，深深感受到中國文人的雅趣。

臥室裡的紅棉被、紅窗簾、紙燈罩、雕著藍色花紋的白瓷茶具、復古造型的電話機等，都散發著思古之幽情。只有電視、空調和衛浴設備是現代化的。清晨的陽光透過院落裡蔥籠的綠意，照在紅色的窗簾上，真是「小齋幽敞明朱曦」的境界呢！

在這兒住了五天，我發現到此投宿的多半是自助旅行的西方人，看來外國人對「中國風」的嚮往比國人更甚呢！在此我強烈建議：到北京這樣富有歷史文化的古都旅遊，與其住那昂貴的五星級飯店，倒不如選個中低價位的中式客棧，體驗一下中國式的生活情趣，甚至假想自己是武俠小說中雲遊四海、投宿野店、隨遇而安的俠客，不是比那世界各國都大同小異的五星級飯店，要有意思得多嗎？