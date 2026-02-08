便利商店店員職業傷害曝！「足底筋膜炎」成隱形殺手

29歲的小雯在便利商店工作已經5年，最近每天早上起床腳一踩地就痛得像針刺，走幾步後稍微好轉，但站櫃檯超過2小時又開始隱隱作痛。下班時不只腳底痛，連腰也僵硬得直不起來。

便利商店店員每天站立工作時間往往超過8小時，這種持續性的姿勢負荷會對身體造成累積性傷害。（示意圖／123RF）

她原本以為只是累，直到疼痛嚴重到需要吃止痛藥才驚覺不對勁。事實上，像小雯這樣長時間站立工作的便利商店店員，正是肌肉骨骼疾病的高風險族群，許多人卻因為症狀初期可以忍受而延誤就醫。

便利商店店員每天站立工作時間長 帶來身體雙重負擔

便利商店店員每天站立工作時間往往超過8小時，這種持續性的姿勢負荷會對身體造成累積性傷害。台安醫院骨科暨骨質疏鬆症劉大永醫師表示，當我們站立時，腳底需要承受全身重量，足底筋膜在長時間受壓下容易過度拉扯而發炎，形成足底筋膜炎。這種疾病最典型的症狀就是早晨下床第一步腳跟劇痛，因為睡眠時筋膜處於休息狀態，突然起身時無法應付猛然的張力。

廣告 廣告

劉大永醫師補充說明，長期站立也會讓腰部肌肉持續收緊，脊椎承受的壓力增加。（示意圖／Pixabay）

劉大永醫師補充說明，長期站立也會讓腰部肌肉持續收緊，脊椎承受的壓力增加，加上工作時常需要重複彎腰、扭轉身體進行補貨或清潔，這些動作都可能導致腰部肌肉疲勞，進而引發慢性腰痛。肌肉骨骼疾病是最常見的職業病類型之一，長時間站立工作若缺乏適當休息，很容易讓疼痛從急性轉為慢性問題。

避免職業傷害預防勝於治療 出現症狀不要拖延速就醫

要避免這些職業傷害，最重要的是建立正確的預防觀念。劉大永醫師提醒要注意站姿，站立時膝蓋保持微彎而非完全伸直鎖住，避免骨盆後傾造成腰痛。選擇一雙具有良好足弓支撐和吸震功能的工作鞋相當關鍵，鞋底應有適當厚度和彈性，避免穿著拖鞋、高跟鞋或鞋底過硬的鞋子。

下班後可以進行足底和小腿的伸展運動，用腳趾做抓毛巾的動作或是踩網球按摩足底都能幫助放鬆。（示意圖／123RF）

工作期間應該把握機會讓雙腳休息，每站立2到3小時就應該稍作休息，即使只是短暫坐下或換個姿勢都有幫助。有些店員會在結帳時將一腳輪流踩在小階梯上，這個簡單的動作可以減輕骨盆後傾並伸展腿部肌肉。

此外，下班後可以進行足底和小腿的伸展運動，用腳趾做抓毛巾的動作或是踩網球按摩足底都能幫助放鬆。如果腳底或腰部已經開始出現持續疼痛，千萬不要拖延，應該盡早就醫尋求專業評估並透過適當的治療，搭配調整工作模式和生活習慣，多數患者都能獲得明顯改善，重新找回健康的工作狀態。（NOW健康）

文章授權轉載自《NOW健康》超商店員職業病公開！ 久站恐致足底筋膜炎與慢性腰痛

【延伸閱讀】

延伸閱讀

疑因被留言調侃「沒女友」 陸男闖懷孕同學家殺人…婆婆都不放過

北海道現4百年一遇強震？日專家：「千島海溝」恐釀規模9地震

日本國會改選遇大雪對自民黨不利？謝長廷給出驚人預測