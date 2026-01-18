便利商店禮盒堆成山真賣得掉？網友狂讚：親戚家拜年全靠它

便利商店在春節期間堆滿各式禮盒，引發網友熱議究竟有多少人會在超商購買禮盒。有網友在社群平台Threads發文質疑這些禮盒的銷售狀況，並擔心賣不出去是否需要由加盟主自行吸收。

春節禮盒。（示意圖／翻攝7-11官網）

貼文引發大量網友分享實際購買經驗，許多人認為超商禮盒在過年期間扮演重要角色。有網友直言，「已經買好禮盒放在家，出發到親戚家外面時發現禮盒在家裡忘記帶，外面超商是健忘人的救星」、「本P人將在踏進親戚家拜年的前十分鐘，去最近的7-11選購這些東東」。其他網友也紛紛表示，「超商的禮盒不是划算用的，是為了救急用的」、「去不熟的親戚家前五分鐘會需要」、「去年臨時被老闆說買個3000塊禮盒，你就知道便利商店多方便」。

連7-11官方也幽默回應網友討論，「謝謝各位P人的支持，再次提醒各位P人春節禮盒要買」。所謂「P人」（Perceiving）是MBTI人格類型中「感知型」的簡稱，代表著一種偏好彈性、隨性、開放與適應的生活態度。

部分網友則分享過年後的購買策略，指出禮盒經常在節後打折出清。有網友表示，「我們家這裡的超商過完年後禮盒都打折出售，這時候大家就會出現了」、「真正懂吃的人一定是過年後打折才會買，那時候都超便宜到爆」。甚至有人幽默坦言，「你以為我買禮盒是要送人嗎？錯！我是想趁過年買下來自己吃」。

曾在超商工作的網友也出面說明實際銷售情況，「在超商買禮盒的比想像中的多，尤其是中南部，不外乎就是方便跟24小時都有。且大部分都可以退貨，不過要注意退貨時間，不然時間一過就會自己吸收。」

