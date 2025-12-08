便利商店納入新制 高雄「隨袋徵收」擴至12行政區

為了強化垃圾減量成效，高雄市自今年12月開始，擴大辦理超商垃圾「隨袋徵收」新制，目前已增至12個行政區四大連鎖便利商店納入執行。（高市府環保局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄市自今年12月開始，擴大辦理超商垃圾「隨袋徵收」新制，目前已增至12個行政區四大連鎖便利商店納入執行。對此，議員認為，環保局擴大隨袋徵收政策前，應深入了解市民使用習慣，並透過充分溝通建立共識，避免引發反彈。

高市府環保局於今年12月1日起將「隨袋徵收」規模擴增至原高雄市及鳳山區等12個行政區的四大連鎖便利商店，目前共計有337間店家納入實施隨袋徵收計畫。政策擴大實施首日即派員至各門市查核執行狀況，多數超商均符合相關規定，僅有少數店家將專用垃圾袋使用於資源回收物。

環保局表示，相關人員已提醒超商留意「僅一般垃圾需使用專用垃圾袋」，並輔導正確套用專用垃圾袋等規定，並無對業者開罰，超商也已配合完成改善。後續將評估逐步納入大賣場、具一定規模的餐廳、社區大樓，再進一步擴展至家戶。

「有效的環保政策需要市民理解支持，貿然推動恐適得其反。」高雄市議員張博洋建議，環保局在擴大隨袋徵收政策前，應深入了解市民使用習慣，透過充分溝通建立共識，避免民眾反彈，反而引發亂丟垃圾造成環境髒亂的狀況。環保局也必須評估現行政策成效，廣納各界意見再審慎擴大實施範圍，在達成垃圾減量目標的同時，兼顧市民生活便利性。

