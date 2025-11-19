便利店買得到吃得到 品味南投攜手全家首推中寮袋裝柑橘

許縣長與廖鄉長及來賓巡視全家便利店上架中寮鄉柑橘。（記者扶小萍攝）





南投縣是農業大縣，中寮鄉的香蕉與柑橘更是絕美農產，南投縣府推出農業品牌「品味南投」，為推廣當季柑橘，攜手全家便利商店與玉美生技股份有限公司，共同推出袋裝柑橘，19日於全家便利商店中寮石龍店舉辦「柑甜出發・幸福全家」上市記者會，縣長許淑華歡喜推薦農友辛勤栽培的水果，歡迎全國大眾來品味南投美好柑橘。

由興農供應中心栽培管理及技術指導，嚴選日照充足，氣候穩定的中寮產區栽培中寮柑橘，記者會中宣佈即日起於全台超過4,400家全家便利商店皆可購買嚐鮮，並預告今年12月「中寮鄉柳丁節」27類品種即將登場，期待南投農產再創佳績。

許縣長與廣福學童及廖鄉長等品嚐好吃柑橘。（記者扶小萍攝）

活動由中寮廣福國小口琴隊揭幕，許縣長主持，透過農民與學童們互動「柑橘哩柑摘」柑橘小遊戲與有獎徵答，讓孩子學習分辨佛利蒙、珍珠柑、蜜柑等品種，了解家鄉特色與在地農業的重要性，並安排縣長與孩子們享用「南投福柑-佛利蒙」，一同品嚐中寮鄉柑橘的多汁鮮美。

農友介紹三種柑橘特性。（記者扶小萍攝）

許淑華縣長表示，中寮鄉最知名水果即柑橘類，富含纖維與維他命C，每年11月至次年元月是產季，中寮公所都會舉辦大型展售活動，推廣在地柑橘。品味南投是縣府重要電商平台，特別與全家便利商店合作，業者也樂於幫助農友銷售，玉美公司優良技術指導，經由控管藉全家便利商店銷售，讓全台消費大眾都買得到。

有獎徵答小朋友都答對。（記者扶小萍攝）

首先上場的是佛利蒙，接續有珍珠柑和蜜柑，感謝農友與全家的用心。11月甫上架已售出2萬袋，並向農友採購7千餘公斤，顯示很受消費市場的歡迎。

佛利蒙、珍珠柑與蜜柑率先輪流登場。（記者扶小萍攝）

縣長也預告12月即將登場的「中寮鄉柳丁節」將串聯產地展售、市集體驗與親子活動，邀請全台民眾親臨南投縣中寮鄉，一同品嚐產地的新鮮滋味。

縣府農業處表示，中寮鄉柑橘品種多樣化，產季約在每年11月至次年1月，此次與全家便利商店合作共同推出袋裝柑橘，包含佛利蒙、珍珠柑與蜜柑，將依產期輪番上陣，此次合作不僅展現縣府在品牌整合與市場行銷上的成果，更讓中寮鄉柑橘的好品質被全台看見。

未來縣府將繼續積極推動「品味南投」農業品牌，持續輔導在地小農與農產業者提升品質、拓展市場通路，提升南投在地農產品對市場的競爭力。縣府也誠摯邀請全台民眾，把握柑橘產季走進全家便利商店，一同品嚐來自南投的自然美味。



