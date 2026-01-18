便利政策奏效 2025年上海深圳結婚人數大幅反彈

（中央社台北18日電）中國2025年城市結婚登記數量有所回升，尤其上海、深圳，結婚對數分別創10年、5年來新高。學者分析，結婚登記數量提升的原因在於制度更加便利，取消婚姻登記地域限制，使城市結婚登記數量顯著提升。

中國近年積極鼓勵婚育，並推出多項政策刺激。據上海民政微信公眾號，2025年上海結婚登記共12.51萬對，年增38.7%，結婚對數刷新10年來最新紀錄。據深圳市民政局官網，2025年深圳結婚登記量為11.89萬對，年增28.54%，創下近5年辦理量新高。

雖然2025全年全中國結婚數據尚未公布，但根據中國民政部去年發布數據，2025年前3季，全國結婚登記512.2萬對，年增40.5萬對，上漲8.6%。據業界預估，2025年全年結婚登記或在650萬至700萬對，遠高於2024年的610萬對。

陸媒上觀新聞引述復旦大學人口研究所教授任遠表示，結婚登記數量回升的核心原因，是因為結婚登記越來越便利。

2025年5月10日，「婚姻登記條例」完成修訂，推行「全國通辦」，取消居民辦理婚姻登記必須回戶籍所在地的規定，也取消了提供戶口簿的強制規定。意味著只要持有效身分證，即可在各地的婚姻登記機關辦理結婚登記。因此外來人口眾多的上海結婚人數有顯著提升。

數據顯示，自「全國通辦」推行，截至2025年底，累計登記45.2萬餘對。其中，上海辦理「全國通辦」結婚登記3.4萬對。此外，2025年上海新人平均初婚年齡為29.7歲，其中男性30.3歲、女性29.1歲。這一數據對比前兩年有所下降。

微信公眾號「國民經略」分析文章還指出，除了「全國通辦」之外，婚假產假延長，以及育兒補貼、學前教育免費等「組合拳」，也是結婚對數上升的因素。而結婚人數歷來被視為出生人口的先行指標，因此2025年結婚人數反彈，或將帶動2026年出生人口回升。

中共日前召開部署2026年經濟方針的中央經濟工作會議也強調，要倡導積極婚育觀，努力穩定新出生人口規模。（編輯：廖文綺/朱建陵）1150118