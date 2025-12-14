便利變目標？ 賊跨區鎖定超商「自助取件」

19歲女子涉嫌偷竊超商包裹。（圖／TVBS）

基隆超商自助取件服務遭竊案引發關注，一名19歲陳姓女子涉嫌盜取萬元包裹。這位女嫌犯專門鎖定提供自助取件服務的超商犯案，該服務原本是為了節省顧客時間及減輕店員負擔而設立。事件發生後，超商已將原本開放的鐵櫃上鎖，要求顧客必須先告知店員才能開啟，使原本便利的服務增添了防備措施。

這起竊案的嫌犯是一名年僅19歲的陳姓女子，她平時沒有工作，還有毒品紀錄。調查發現，她不僅使用假身分進行犯案，還特意選擇不在住家附近的超商作為取貨地點。為了避免被店家事後識別，因為對店員來說她是陌生面孔，也無法透過收貨人身分追查。

自助取件服務的運作方式是在超商櫃台旁設置多個鐵櫃，依據電話末碼分類存放包裹。顧客告知店員電話末三碼和姓名後，可以自行尋找包裹，但無論商品是否需要付款，都必須到櫃台刷條碼才能完成取貨流程。其實無論是何種取貨方式，超商在身分核對上本就相當嚴格，如果是取已付款的包裹，店員會再三核對實體證件。

新富里長莊紫濠表示，自從有小偷事件發生後，超商現在已經將鐵櫃上鎖，顧客必須先告知店員才會開啟。這項自取服務本來是建立在店家與顧客之間的互信原則上，但這次的竊案打破了這種信任關係，造成超商損失。

這次事件顯示，原本為了便利而設計的自助取件服務，也可能成為犯罪目標。正如有人評論的，「這個做法防君子不防小人」，當有心人士想要偷竊時，便利的服務設計反而可能帶來安全隱憂。事件後，超商不得不加強防範措施，讓原本的便利多了一層防備，在方便與安全之間尋找平衡。

