便利超商公告「周休二日」他愣 知情人吐原因：很正常

一名網友想到便利商店買東西，走到店門口才發現門市周末及國定假日不營業，引發網友熱議，多數人認為，深夜或假日門市停止營業，多與人力調度及區域性需求有關，也有人指出，像工業區或學校附近的店家，原本就採彈性營業時間，直呼「很正常」；從Google Map資料可見，該門市位於新竹市台肥大樓的1樓，主要客群為台肥的員工，只有平日周一至周五有營業。

原PO昨（2）日在Threads發文指出，好不容易走到一家便利商店，卻發現店門口貼著公告「本店周六、日，以及國定假日皆無營業」。

根據原PO上傳的照片可見，該門市為全家新竹金肥店，位於台肥大樓TFC one的1樓，主要服務對象為大樓內的科技公司；從Google Map資料也可看到，該門市平日營業，假日及過年則不營業，周邊環境相對空曠，僅有愛買與收費停車場，距離住家也有一段距離。

貼文引發討論，多數人認為大夜班不好找人，除了無法24小時營業，也會依區域性調整營業時間，「很正常，現在也有門市深夜不營業了，找不到人」、「超商不好做，假日來客少」、「這種店家一般開在工業區或學校附近，且周邊幾乎沒有住家」、「居然有店可以不營業」、「非24小時營業，且假日沒開，超商取貨會有點不便」。

