便宜又暖！一票人推「北臉平替」神級外套 CP值爆表

寒流來襲，有網友開始討論高CP值保暖外套推薦。（示意圖／翻攝自pexels）





全台受冷氣團影響，氣溫驟降，高山地區甚至陸續出現降雪。一名網友表示，近期寒流讓她想添購一件保暖外套，原本看上一款北臉（The North Face）外套，但價格過高無法下手，便在網路上詢問「CP值高的保暖外套」，隨即引來網友熱烈推薦迪卡儂的一款羽絨外套。

原PO在Threads發文表示，家中冬天溫度常低於15度，寒冷得讓他發抖，但他也直言：「剛剛去看北臉覺得好貴」才想問其他網友是否有推薦價格較親民的保暖外套。

網友大推迪卡儂平價禦寒衣

貼文發出後引發討論，許多網友推薦迪卡儂登山系列羽絨衣，並建議若預算較高，可選擇「montbell 800fp」或「kawas」兩款型號。網友留言還指出，其他蝦皮或非登山品牌的外套不建議購買，認為韓版或石墨烯款價位偏高但材質一般，反而不如選擇能應付高山氣候的羽絨衣耐穿保暖。網友也紛紛回應，「如果你在意的不是上面的logo，迪卡儂CP值一定是最高的」、「迪卡儂二合一，印象中三千內，內層羽絨外層防風」。

此外，也有網友紛紛推薦自己的愛牌，包括Chuchustyle、Lativ、Uniqlo，「Chuchustyle的官網去看看，我買了男版，很讚很滿意」、「Lativ就很保暖防風防水」、「Uniqlo、GU、Lativ、迪卡儂去逛逛，不踩雷～我全身上下都買這幾個牌子」、「UQ感謝祭隨便買幾件無敵吧」、「Uniqlo版型好看」、「平民的防寒就是UQ」。

還有內行指出，保暖不只靠外套，應掌握穿衣技巧，可穿發熱衣作打底，中層搭大學T或毛衣保暖，外層再加防風或羽絨衣，最好選高領設計，並提醒原PO外出時戴毛帽，避免頭部受寒。

