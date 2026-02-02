便宜就撿一定賺？當心掉入低價陷阱 價格之外更該看懂價值！

加入《Money錢》雜誌官方line＠財經資訊不漏接

不少股票投資人輸在誤把「便宜」當「低估」，卻無視公司價值已在走下坡。真正的贏家不追求買得比別人低，而是精準判讀產業趨勢與獲利邏輯。

在我們的投資旅程裡，「買低賣高」幾乎是從小聽到大的金句，但你真的知道什麼叫「低」嗎？

不少人會把價格的絕對數字，當作是否便宜的依據。看到一檔股票價格從80元跌到40元，就說：「便宜了，我要撿！」卻沒有問：它為什麼從80元跌到40元？

價格是標籤 價值才是靈魂

你以為你買低了，但其實你只是買在下坡路上。很多投資人都經歷過這種情況：股票跌破淨值，進場撿，結果3年沒回本；本益比只有6倍，覺得好便宜，結果EPS年年下滑；股價腰斬後撿便宜，結果產業早已進入衰退期……

你買得很低，但你沒有賺，因為你買進的，只是一個「便宜的標籤」，而不是一段「正在累積價值的時間」，記住一句話：真正會讓你賺到錢的，不是「買得比別人便宜」，而是「買得有價值」。

台股有太多低本益比的股票，低到你懷疑它是不是沒有存在的必要。也有一些跌破淨值的股票，看起來很便宜，其實本業早已沒競爭力，只剩一個殼在飄。

反過來看，很多人看到一間績優公司股價創新高，就說：「現在太貴了，不能碰。」但如果它的價值剛好開始被市場認同，成長曲線正往上翻，大戶還在進場，這個「看起來貴」的價格，可能正是未來的便宜價。

股價現在貴不貴 取決於未來成長性

我們來看2個真實案例。日友（8341）這家做廢棄物清運的公司，曾經穩定配息、被市場視為環保概念股，股價在2020年衝到280元，本益比逼近30倍。

但從2022年開始，政府加嚴環保法規，處理設備與合規成本大增；同時新增競爭者進入市場，價格被壓抑。結果是毛利率崩了、EPS掉了，公司的獲利邏輯動搖了。

你看到它的股價從260元跌到200元，再到120元，你覺得「變便宜了」，甚至當它的本益比下修到17倍時，還有人說：「撿到了。」但市場才不傻，當獲利沒有回來、產業結構惡化，股價一路跌到75元（見下圖），那不是錯殺，是定價重估。

另一家公司智邦（2345），2019年的本益比就將近20倍，很多人覺得這不便宜了吧？結果隨著5G與雲端浪潮啟動，它的EPS不斷上升，本益比也被市場從20倍調高到25、30倍，甚至更高。

一路上總有人說「這不能追了」，但它卻從100多元一路漲到超過千元。你當初覺得它貴，其實只是因為你還沒看懂它的價值在哪，這就是「便宜不一定好，貴也可能更有價值」的活教材。

所以我們要重新定義的，不是價格的高低，而是什麼才是真正的「價值」。不是便宜就代表值得買，不是股價創高就代表買不起，真正重要的，是你看得懂這間公司未來是否還有成長動能，是否正走在被市場「慢慢看見」的路上。

價值投資者常見的錯誤之一，就是誤把「低價」當成「低估」，但事實上，低價只是其中一個條件，重點是那個價格背後的「意義」。

你得問：這家公司有沒有護城河？它的EPS是往上還是往下？成長曲線還可能放大嗎？價值有被市場誤解、或尚未完全反映嗎？如果答案都是否定的，那再便宜也只是廉價。如果答案是肯定的，那即便股價不在最低，也仍值得買進。（摘錄自《價值覺醒：股人阿勳的進化思維，破解「便宜不漲」的真相，告別賣飛人生》）

