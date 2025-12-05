便宜機票都是套路？ 日媒揭航空業「靠這招」 讓利反而賺更多





近年許多旅客在比價時，常常會被某些便宜的機票所吸引，甚至懷疑是不是系統出錯。不過日本媒體揭露，那些「超划算機票」並不是航空公司突然佛心，而是精心部署的Stopover（中途停留）策略——一種讓旅客轉機時可以實際入境、自由活動，甚至住上幾晚的制度，這種模式不僅讓旅客一票玩兩國，更是航空公司用來搶市占的高效商業手法。

專家指出，Stopover最大的魅力就在於：比起直飛，不但價格可能更低，旅客還能順便多旅行一個國家，而航空公司之所以願意這樣設計，看似讓利，背後理由卻是——這樣反而能賺更多。

日媒分析，許多航空公司在規畫轉機航線時，會主動提供各式優惠。例如部分Stopover票價雖比一般航班略高，但不少航空公司為搶轉機客源，乾脆祭出住宿補貼、免費觀光行程，甚至SIM卡、景點門票等好康，把「中途停留」打造成吸客利器。

在旅遊習慣上，日本人多半偏好直飛，但近期歐洲航線因避開俄羅斯領空而延長飛行時間，使得「轉機＋休息一晚」反而更受歡迎。對本來就沒有直飛選擇的旅客來說，Stopover更是節省旅費又能多玩一國的最佳方案。

多家航空公司也積極利用Stopover強化自身競爭力。例如土耳其航空轉機超過20小時即可獲得伊斯坦堡4星飯店2晚住宿，商務艙旅客甚至能住到5星級3晚。阿提哈德航空則提供阿布達比免費2晚高檔飯店，還附SIM卡和景點折扣。

至於國泰航空則帶旅客免費夜遊香港市區；芬蘭航空允許旅客在赫爾辛基停留最長5天，等於多玩北歐城市；加拿大航空在多倫多允許停留48小時，順便一探尼加拉瀑布。

不只航空公司，機場也加入戰場。新加坡樟宜機場更推出免費觀光巴士，只要轉機時間達5.5小時，就能一次遊遍濱海灣花園、魚尾獅、聖淘沙等熱門景點，可說是把轉機變成一場小旅行。

而航空公司之所以如此積極推Stopover，原因很單純—商業效益大得驚人。這種模式能：填滿空位，提高載客率（Load Factor）、強化其作為轉機樞紐（Hub）的地位，且帶動當地飯店、餐廳、觀光產業收入，讓票價具有競爭力，直飛搶不過它。對航空公司而言，Stopover不只是一種服務，而是極具回報的市場操作。

因此，如果你正計畫下一次出國，別急著把轉機航班排除在外，在許多情況下看似最便宜的機票，反而能讓旅程變得更豐富、更超值，也是一種越來越流行的旅行方式。

