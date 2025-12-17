便宜機票限時搶購！長榮、華航「同時祭優惠」下殺73折

長榮航空公司在年底推出限時優惠。(長榮航空示意圖) 圖：長榮航空／提供 (資料照)

[Newtalk新聞] 2026年即將到來，不少朋友們已經開始安排明年的旅行計畫，中華航空和長榮航空公司也在年底推出限時優惠。即日起到明(18)日為止，至中華航空官方網站訂購機票，即可享有全航線88折優惠；即日起到明年1月5日前，只要在長榮航空官網訂購機票，則可享有最低73折優惠，往返桃園和香港最低只要3123元起。

中華航空公司66週年慶推出「華航飛行樂園」活動，只要在18日晚間23時59分前到中華航空官方網站訂購2026年1月1日至2026年10月31日間出發的機票，即可享有全航線機票88折起優惠；旅客購票後還可憑購票證明到華航官網的「願望投遞所」登記，抽商務機票和機票折抵金等大獎。

長榮航空則推出「2025長榮航空聖誕飛行迎新年」活動，旅客只要在1月5日晚間23時59分前，透過長榮航空官網或EVA AIR APP購買由台灣出發的「指定航線」機票，即可享有最低73折優惠，往返桃園和香港最低只要3123元；往返桃園和米蘭下殺最低26099元；往返桃園和宿霧也只要4278元。

此外，因應旺季旅遊需求，長榮航空公布將增加熱門航線航班，即日起往返桃園和神戶的航班將由每週2班增加為每週3班；明年1月16日起，桃園往返米蘭航線將改為天天都有航班，讓想到歐洲旅遊的朋友能輕鬆安排行程。

