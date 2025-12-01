便宜的日圓要掰了？日本央行總裁發出「最強鷹派訊號」，升息預期引爆股債雙殺
正當美國聯準會（Fed）降息預期重燃之際，日本央行總裁植田和男卻發出了截然不同的鷹派訊號，市場普遍解讀12月升息已成定局，日圓匯率在週一亞洲交易時段走強，日本股債市場面臨拋售，公債殖利率全線噴漲。
植田和男：即便升息 金融環境仍保持寬鬆
植田和男今（1）日在名古屋向商業領袖發表演講時指出，央行將在升息利弊之間取得平衡並做出合宜決策，即使政策利率調升，金融環境依然偏向寬鬆，這比較像是「鬆開油門」而非「踩下煞車」。
他強調，升息時機必須掌握「不早不晚」，確保通膨順利達到2%的目標；如果升息拖得太久，通膨可能惡化並迫使央行被動大幅調整政策，「希望在我們將利率提高至0.75%後，再進一步闡述未來升息路徑。」
日本股市慘摔 公債殖利率刷新歷史紀錄
這番言論被視為替12月降息決策鋪路，日圓聞訊上漲，日本股市重挫，日經225指數盤中跌逾千點，2年期公債殖利率升至1%，寫下2008年以來最高水準；20年期公債殖利率漲至2.88%，創下1999年6月以來最高水準；30年期公債殖利率一度觸及3.395%歷史新高。
植田和男對於美國關稅衝擊的評估相對樂觀，他認為企業獲利仍在高檔，國內成長的不確定性正在降低。隨著針對關稅影響的擔憂消退，央行實現其經濟與物價預測的可能性正在提升，意味著升息條件逐步成熟。
植田和男指出，日本央行正在觀察企業是否會持續採取積極的調薪行為，這將左右升息的速度。他表示，勞動力短缺愈發嚴峻、企業獲利強勁，加上主要商會鼓勵會員提高薪資，這些因素都將納入政策判斷。
日圓本季已跌5% 底部訊號來了？
三井住友銀行首席外匯策略師鈴木浩文分析，植田和男的談話「比預期更偏鷹派」，升息預期推高了日本公債殖利率並帶動日圓走升，這可能成為匯市行情的轉折點。
NLI基礎研究所經濟學家上野剛認為，這些談話顯然是在為12月升息鋪路，但植田和男仍然保留空間，可視美國經濟數據及日本政治情勢，直到明年1月再出手。
兩週之前，市場對於日本央行12月升息的定價機率只有30%，如今已經竄升至76%，明年1月更超過90%。
雖然日本通膨持續高於央行設下的2%目標，但升息時機一延再延，也讓外界批評央行決策落後。隨著日圓大幅貶值的擔憂升溫，以及要求維持超低利率的政治壓力減退，植田和男發出「最強鷹派訊號」，市場關注本季兌美元已經下跌5%、成為G10貨幣中最弱的日圓能否走出谷底反彈回升，以及影響套利交易的連鎖反應。
