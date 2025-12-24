便宜給看不給占…海南半價豪車：限企業、禁代購、15年報廢

自海南宣布封關後，「零關稅」豪車成為關注焦點，60萬元買120萬元卡宴等進口豪車打折賣的話題迅速衝上熱搜，相關話題閱讀量超3億次。不過，據在海口從事免稅進口車業者表示，零關稅進口車僅限海南本地從事交通運輸、旅遊業的企業購買，個人消費者直接被排除在外，而且「代購違規」，15年強制報廢還得補繳巨款。

國際金融報報導，對於豪車售價幾近減半的誘惑，不少網友心動不已，三亞國藥中服免稅店外，標價207萬元的免稅賓利添越、118萬元的保時捷卡宴等車型前圍滿遊客，宣傳板上的價格較內地市場價低35%—40%，不少消費者當場諮詢購車流程，甚至有外地遊客提前預訂了一周酒店，計畫「購車+」一站式消費車。

但據「海南自由貿易港零關稅進口交通工具及遊艇管理辦法」，普通消費者要想去海南買「零關稅」進口車並不可行，因為「零關稅」進口汽車並不適用於個人消費。就算是企業購買，也得滿足公司要有一輛以上營運滿三年的車，或是一次性進口不少於15輛零關稅車。

另外，就算透過企業渠道獲得購買資格，也會受到嚴格限制。首先，這輛車不能自由轉讓；其次，所有「零關稅」進口車必須登記為營運性質，意味著15年就要報廢；第三，這台車每年在海南以外地區累計停留不得超過120天。

每日經濟新聞報導，普通消費者購買進口車時，車價已包含關稅、增值稅和消費稅三項稅費，綜合稅率普遍高於30%；若排量達到4.0L及以上，這一比率甚至突破100%。而在免除上述三項稅費後，車輛的售價大幅下降。

在海口從事免稅進口車生意老闆稱，「免稅車型條件比較嚴格，涉及很多方面」。

有業內人士提醒，如果有不法商家宣稱「能代購零關稅車」，消費者一定要警惕是騙局，車輛不僅沒法上牌，還可能被海關查封，到時候車財兩空。有網友說，「便宜是給你看的，不是給你占的」、「看得到吃不到」、「就是跟普通人沒關係」。

事實上，海南的多數政策都在圍繞「稅費」做文章，一邊對特定境外商品實施「零關稅」，一邊將島內企業的所得稅率向下調整。

海南省委全面深化改革委員會辦公室副主任于文仲透露，封關後海南一線進口零關稅商品稅目將擴大2.5倍，覆蓋近四分之三的商品稅目，僅機動車零部件一項，就能降低約20%的進口稅負成本。

報導指出，就海南自貿港的汽車相關政策而言，關稅減免、所得稅優惠等措施確實為行業注入了強勁動能，但眼下最直接的受益者仍是企業。而隨著相關模式及體系的成熟，成本下降的紅利終將傳導至消費者端。

