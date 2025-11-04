便民服務再進化！北捷閘門全面升級 6種嗶進站方式一次看

北捷10月更新閘門完成，預計明年1月起旅客可使用手機出示QR Code乘車碼、多元裝置「嗶」進站。不過，手機黑屏「嗶」進站目前仍僅限於Android系統的三星手機，蘋果手機仍尚未開放。（圖／悠遊卡公司提供）

為便利乘客有更多方式利用北捷，北捷於10月全面更新閘門，預計明年1月起，旅客可使用手機出示QR Code乘車碼掃碼通關外，另可透過6種多元方式包含 App、穿戴式裝置進站。不過，手機黑屏「嗶」進站目前仍僅限於Android系統的三星手機，蘋果手機仍尚未開放，須待悠遊卡公司與蘋果公司協商完成後，才會再行公布。

悠遊卡公司表示，為提供民眾更多「嗶」進站的支付選擇，目前除實體悠遊卡外，還包括手機悠遊付的「嗶乘車」及「乘車碼」、三星Samsung Wallet悠遊卡、電信悠遊卡（NFC-SIM卡）以及小米、Garmin穿戴式裝置悠遊卡等多元支付方式，讓通勤族「嗶」進站更加多元、便捷。

悠遊卡說明，為因應年輕族群頻繁使用手機的行為趨勢，從早期和三星合作Samsung Wallet悠遊卡、電信悠遊卡、與運動領導品牌Garmin合作多款手錶悠遊卡，並和智慧穿戴市占率第一名的小米手環合作「超級悠遊卡」，以及透過悠遊付的「嗶乘車」與「乘車碼」服務，持續擴大支付應用版圖，讓通勤族都能享有更便利、更快速的乘車體驗。

針對「超級悠遊卡」部分，悠遊卡公司也推出相關優惠，民眾只要持有超級悠遊卡，即可透過手機悠遊付App首頁的「悠遊卡加值機」隨時隨地幫卡片加值，每次加值還可享「月級挑戰—筆筆最高3％回饋」與「周五會員日筆筆2％回饋」的活動疊加最高賺5％，可輕鬆賺取更多現金回饋。

至於外界關心蘋果手機不需打開螢幕的「黑屏」進站功能，由於悠遊卡公司仍在與蘋果公司洽談合作方案中，目前蘋果手機用戶仍須使用悠遊付的「乘車碼」功能掃碼進站。

