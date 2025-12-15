便當僅「拇指大鮭魚＋大量白飯」夠吃？ 內行解答：別低估這一小片

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

日本一名創作者たましこ近日在社群平台Ｘ分享一款「鮭魚便當」，裡面只有一個拇指大的鮭魚肉，搭配大量白飯，引起百萬人討論。

たましこ貼出日本秋田縣的特產「鹹鮭魚飯」，透露開動不久後，便被這一小塊鮭魚鹹到受不了，雖然吃起來美味，但據說裏頭有18%的鹽分，調味相當重，自己白飯已經吃一半，鮭魚卻還有剩。

貼文一出，迅速引起全網熱議，有日本網友就解釋，享用鹹鮭魚飯別低估這一小塊鮭魚肉，特別提醒大家需要一邊食用大量白飯，直呼魚肉的鹹度可能讓人配3碗飯都不夠。

