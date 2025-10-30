便當匡列逾9千萬遭質疑 花縣府：開口契約實花4千萬

（中央社記者張祈花蓮縣30日電）光復洪災各地愛心志工湧入，在地議員質疑，災後有多個義煮團投入，縣府仍匡列新台幣逾9000萬元採購便當；花蓮縣府澄清，採購金額為開口契約非實際花費，實際金額為4000多萬元。

民進黨花蓮縣議員胡仁順指出，明天議會定期會展開，查看今年災害準備金動支彙整表，發現9月23日至10月20日共28天，花蓮縣府花了9166萬元在救災工作相關人員便當。

胡仁順說，若以每個便當100元換算，共採購逾91萬個便當，每日平均超過3萬2000個，以縣府公布數據，連假時一餐2萬5000個是最多、平日約8000個，且還有慈濟等義煮團支援，質疑為何還需要採購這麼多便當。

廣告 廣告

民進黨議員張美慧也質疑，花蓮縣府匡列9100多萬元作便當使用，是如何計算，明天定期大會要求縣長徐榛蔚進行馬太鞍溪堰塞湖洪災專案報告，議會將網路直播。

也有網友質疑，縣府光復救災採購便當花費億元，難怪不讓義煮團進去。

花蓮縣府晚間發布聲明，採購金額都屬「開口契約」並非實際花費，依實際使用量實支實付，救災便當實際執行金額為4092萬元。

花蓮縣府說明，救災期間，村鄰長、救災人員等每日便當需求量為3000個，初期大量志工湧入，連假期間當日破萬人，累積人數超過40萬，各單位皆全力滿足災民、救災人員及志工餐食需求。

對於外界傳言阻擋義煮團，花蓮縣府再次澄清，與多個義煮團體、義廚群組密切合作，提供災民及救災人員熟食，呼籲外界理性看待，勿以錯誤資訊製造社會混亂。（編輯：陳仁華）1141030