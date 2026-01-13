便當嗑一半驚見檳榔蒂頭！ 業者：無嚼食.願負責

屏東縣 / 綜合報導

有民眾日前到屏東一間連鎖便當店買飯，吃到一半，竟然發現飯裡面有完整的「檳榔蒂」當下傻眼，對此店家強調願意負責，不過業者平時沒有嚼檳榔的習慣，不知道是哪個環節出了問題，希望能夠聯繫上消費者做後續補償，而衛生局獲報也派員稽查，持續追查店家作業流程。

打開便當盒，發現海帶上疑似有異物，放大一看似乎是檳榔蒂，顏色跟海帶、菜鋪差不多，一不注意可能就吃下肚，當事人便當已經吃到一半，當下傻眼，PO文抱怨，這種衛生水準到底怎麼趕拿出來賣！

出現食安爭議的是屏東這間連鎖便當店，接獲反映，衛生局也派員前來稽查，店內平時都是老闆和老闆娘兩人作業，平時都沒有吃檳榔習慣，但他們強調，異物出現在他們的便當盒，絕對會負責。

便當店業者黃先生：「可是那個頭(檳榔蒂)，一看就知道不是生的東西，他那個感覺有稍微醃過，我也是希望說能跟他聯絡上，應該要怎麼做，我應該怎麼道歉，當然退錢給他那是一定的。」

店家事後被留一星負評，不過其實廚房工作區可以看到白紙紅字寫下，需要配戴口罩，而且工作人員禁止吸菸，當事人便當盒裡的檳榔蒂到底從哪來，業者也摸不著頭緒。

便當店老闆娘：「真的很抱歉對啊 一定會再進一步看需不需要再給我們一次機會。」

屏東縣政府衛生局技正呂孟倫：「本局已派員辦理行政調查，查明事證，並依食品安全衛生管理法相關規定處辦。」畢竟食安問題不能輕忽，異物源頭還要釐清，衛生局也持續追查作業流程，確保消費者用餐品質。

