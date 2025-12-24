便當店免費熱湯沒人喝？網見「1配料」嚇傻：超恐怖

生活中心／饒婉馨報導

現在外食族比例增加，便當店成為上班族下班首選，有些不僅會提供飲料，甚至還有免費湯品，吸引更多顧客上門；有網友近日去便當店消費準備盛湯時，卻意外發現店家提供的是紅蘿蔔湯，讓他不禁直言「完全顛覆三觀」、「可怕」。









便當店「整鍋免費熱湯」沒人撈料？網一看嚇爛直言：我寧願喝熱水…

便當店提供的湯品，竟然滿滿一鍋都是紅蘿蔔丁，令網友崩潰發文。（圖／翻攝自 Threads ＠usana.ming）

有網友22日於Threads發文表示，他打算晚餐吃便當，而到了店內後想在飯前喝點湯，結果打開湯鍋以後，他直言「這味道，有種不祥的預感，用湯勺撈了一下…這湯…滿滿的紅蘿蔔」，不禁質疑「湯料沒放錯嗎？要確定欸」。影片中，在原PO還沒盛湯以前，就有幾塊胡蘿蔔丁漂浮在上面，而撲鼻而來的味道直接讓他覺得不妙，不過他仍鼓起勇氣拿起湯勺撈一撈，沒想到竟然整鍋都只有胡蘿蔔丁，令他崩潰表示，「完全顛覆三觀的紅蘿蔔湯」。

廣告 廣告

便當店「整鍋免費熱湯」沒人撈料？網一看嚇爛直言：我寧願喝熱水…

有網友指出，最近紅蘿蔔盛產，一根才5元，可能是這樣才讓店家這麼大方地放紅蘿蔔。（圖／民視新聞）

貼文曝光後，引來逾40萬瀏覽數、241則留言，還有高達1千7百多次的轉發。許多網友陸續留言，「全部都是～紅蘿蔔？」、「彷彿聞到味道」、「白蘿蔔我可以喝到吐，紅蘿蔔我真的不行」、「肉跟白蘿蔔都被撈走了..」、「可惡！我以為是地瓜甜湯，滿滿的地瓜。點開劇透是胡蘿蔔…」；儘管如此，也有胡蘿蔔熱愛者出聲「請問在哪裡！我要帶紅蘿蔔控的兒子去朝聖！」、「這我肯定能喝上」、「怎麼辦我超愛紅蘿蔔耶」。有人對此說明，「紅蘿蔔開始盛產，市場今天買到一根5元。很划算，顧眼睛的湯」，但原PO回覆「就算盛產，也不可以這樣阿，就問…湯到底給不給人喝阿」。





原文出處：便當店「免費顧眼睛熱湯」沒人喝？網看「1配料」嚇爛：我寧願喝熱水…

更多民視新聞報導

台南傳奇「忍者哥」揹武士刀遭警攔！本尊現身揭內幕

被砍女子「願意等一等」惹哭網！視訊救命恩人畫面曝

張文砍人用《浴血任務2》復刻品？達人曝唯一安全關鍵：保持距離！

