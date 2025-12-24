便當店免費熱湯「整鍋料沒人撈」！內容物曝光 全場嚇傻：太恐怖

生活中心／朱祖儀報導

便當店是許多人三餐的選擇。（示意圖／資料照）

不少上班族沒時間自己煮，都會靠外食解決三餐，不過有些蔬菜因為特殊氣味，讓不少人無法接受。一名網友就說，最近去便當店買晚餐，想說飯前先喝熱湯，沒想到打開一看還有滿滿的湯料，可惜是他害怕的紅蘿蔔，當場嚇壞直喊，「太恐怖了！」不少人也有同感。

一名網友在Threads透露，最近到便當店吃晚餐，飯前要喝湯暖暖胃，不過打開湯鍋一聞到味道，他隨即有不祥的預感，接著拿起湯勺一撈，發現裡面有滿滿的紅蘿蔔塊，無奈直說「湯料沒放錯嗎？要確定欸！」更大喊「再健康都不行，太恐怖了！」

文章吸引39萬人瀏覽，不少人也嚇壞直言，「我寧願喝熱水」、「活了42年第一次見到這種湯，也是開眼界了」、「請這間店帶著他的馬飼料湯離開地球」、「我寧可它是地瓜湯」、「他的客人可能都是兔子或是驢子」、「這是什麼反社會的湯」、「給我拿去倒掉」，還有人開玩笑表示，「貸款也要告這家便當店。」

但也有人反駁道，「其實紅蘿蔔還蠻讚的啊」、「怎麼辦，我覺得我會超愛，前提是那個紅蘿蔔要煮到軟了」、「這湯看起來是丟了鰹魚或是柴魚看起來不錯呀」、「好讚的店家。」

