便當店凌晨氣爆波及鄰宅！夫妻睡夢中遭牆壓住 相驗死因出爐

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新竹市東區一處便當店今日凌晨氣爆，造成隔壁店家夫婦喪命。（翻攝高峰里里長郭朋鑫臉書）

新竹市東區高翠路一間便當店今（9日）凌晨發生嚴重瓦斯氣爆，爆炸威力震碎周邊民宅門窗，更波及隔壁麵包店，造成麵包店夫妻喪命。檢警下午完成相驗後確認，2人是在睡夢中遭氣爆震垮的牆面重壓，因胸腹部嚴重創傷，引發創傷性、出血性休克死亡。

這起事故發生在9日凌晨3時50分許。消防局接獲報案後趕抵現場，發現便當店及周邊建物受損嚴重，現場滿目瘡痍，民宅磚牆、門窗玻璃被震碎，雜物四散一地。

警消搜救時，先從便當店3樓救出1名員工；而隔壁麵包店的老闆夫妻則遭倒塌牆面壓住受困。兩人被救出時已無生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治，消息令鄰里震驚不已。

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新竹地檢署檢察官林鳳師下午會同法醫及家屬進行相驗，確認死者胸部與腹部受到重創。檢方指出，氣爆導致牆壁倒塌後壓住夫妻兩人，最終因創傷性及出血性休克喪命。

為何會氣爆？

據了解，發生事故的便當店於2025年10月開幕。謝姓負責人表示，上週六才有專人更換瓦斯桶，且店內裝有瓦斯防漏警報器，事發前未接獲任何異常警示。他也透露，當時自己不在店內，僅有一名員工住在3樓，事發後才得知氣爆造成隔壁熟識的麵包店夫妻身亡，感到相當震驚與難過。

消防局初步研判，洩漏源可能來自液化石油氣瓦斯桶或相關管線破裂，導致瓦斯在室內累積至一定濃度後，疑似遇到電器火花而引發爆炸。不過實際起火點、瓦斯洩漏原因及責任歸屬，仍有待警方、消防局及鑑識單位進一步調查釐清。

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