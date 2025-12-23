便當店整鍋湯沒人撈料 網一看秒懂：太恐怖

紅蘿蔔、青椒、茄子等蔬菜因味道或口感較特殊，一般民眾接受度較低，一名網友近日發現，便當店提供的免費湯品，竟然是紅蘿蔔湯，且鍋蓋一掀開，裡面滿滿的料都沒人撈，讓其他網友全都笑翻，直呼至少跟白蘿蔔一起煮吧，這是什麼恐怖的湯，但也有人說紅蘿蔔顧眼睛，有免費湯喝就不要嫌了。

一名網友昨（22）日在Threads貼文，透露晚餐到一家便當店用餐，看到店家有提供免費熱湯，正準備撈一碗來暖暖身子，沒想到一靠近就聞到不妙的味道，打開鍋蓋才發現竟然是紅蘿蔔湯，且明明是晚餐時段，湯料卻依然超滿，感覺沒有人撈料吃，笑說「湯料沒放錯嗎？要確定欸」。

文章上線後逾20萬人笑翻，不少人留言喊「老闆這鍋湯我覺得不行」、「你這個影片為什麼有味道」、「紅蘿蔔的味道我也無法接受」、「至少跟白蘿蔔一起煮吧，這是什麼恐怖的湯」、「湯看起來已經煮到有點橘紅了，好恐怖」。

也有人說「天氣這麼冷，有免費的湯喝就不要嫌了」、「其實紅蘿蔔很讚耶，現在人滑太多手機，剛好可以顧眼睛」、「健康又好喝，求地址」、「一般是紫菜湯、海帶湯、白蘿蔔比較常見，難得有整鍋都是紅蘿蔔的」。

紅蘿蔔有豐富的抗氧化成分、胡蘿蔔素及維生素A，能夠提升免疫功能、顧眼睛、預防心臟疾病，不過有廚師指出，紅蘿蔔最營養的地方，其實是最外層被當成外皮的「內鞘細胞」，建議民眾使用燉煮的烹調方式時，不要將皮削掉，藉此攝取更多營養。

