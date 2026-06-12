便當店氣爆奪2命！麵包店夫妻一生行善 兒女淚：來不及說再見

生活中心／賴俊佑報導

新竹便當店氣爆，隔壁麵包店夫妻遭波及雙亡。(圖／資料圖）

新竹市高翠路一間便當店9日凌晨發生氣爆，隔壁經營麵包店超過40年的吳姓夫妻遭傾倒的牆面重壓，送醫不治；吳姓夫妻兒女透過麵包店粉專表示，父母一生低調默默行善，卻也在凌晨默默的走了「不及說再見」。

吳姓夫妻的兒女發文表示，6月9日凌晨高翠路發生氣爆，老闆與老闆娘因遭受氣爆波及，不幸雙雙的走了，「老闆與老闆娘一生低調默默行善，卻也在凌晨默默的走了，來不及說再見」，這幾天收到很多客人回應，有人傷心難過、有人哭到雙眼腫起、有人詢問需不需要協助，也有人先前賒帳特地來還款，「從你們的回應讓我們知道了爸爸媽媽是個很溫暖的人，同時也感受到大家對爸爸媽媽的不捨」。

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吳姓夫妻的兒女表示，他們知道很多人想來與他們道別，因此6月18日將舉辦告別式，這段期間也都會在殯儀館陪伴爸爸媽媽走完最後一程。

貼文一出，不少常客留言追悼「他們夫妻是我從16歲認識到現在的好友，太突然了，一路好走」、「路過都會看到老闆坐在門口的小桌子跟友人聊天，如今這畫面永遠看不到了」、「感謝善良親切的老闆娘，提供我好吃的麵包，陪伴我當年快樂的午間點心」、「家人因摩托車壞掉，帶小孩牽車去離家100多公尺的麵包店隔壁機車行修理，小孩一直搗蛋吵鬧，是老闆娘送麵包給小孩並幫忙安撫與照顧小孩」。

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