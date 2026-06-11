便當店氣爆2死！瓦斯桶「軟管斷、燒熔」是主因？業者喊冤：都有安裝

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記者羅欣怡／新竹報導

新竹市便當店發生氣爆，造成2死。（圖／翻攝畫面）

新竹市一間便當店9日發生氣爆，釀成2死2傷的憾事，最讓人不捨的是經營麵包店40年的老闆娘夫妻，慘遭橫禍。消防局昨（10日）公開最新火調報告，初判是桶裝瓦斯管線設備異常導致大量瓦斯外洩，遇上電氣引爆，現場也並未找到瓦斯漏氣偵測器。對此說法，負責安裝瓦斯的業者今日出面駁斥，氣爆現場已經找到偵測器殘骸，呼籲在火調結果出爐前勿過早下定論。

據了解，為了符合法規，瓦斯業者將瓦斯桶分成3桶20公斤、1桶16公斤的瓦斯桶串聯，張姓業者表示，一切都按照消防局的規範安裝，該有的偵測器一個也沒少，最重要的瓦斯漏氣偵測器也有安裝。

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一樓瓦礫堆中發現瓦斯桶。（圖／翻攝畫面）

張姓業者說，昨天下午就有找到瓦斯漏氣偵測器，可是局長在開記者會時告訴媒體朋友、社會大眾，我們沒有安裝這種設備，這會誤導大眾，「我們覺得當下相當無奈，也認為這是在誤導大眾視聽。」

瓦斯桶業者提供串聯後安裝的照片。（圖／翻攝畫面）

張姓業者表示，便當店除了使用瓦斯桶外，也有天然瓦斯管，「請問一下，他有裝漏氣警報器嗎？」我們當初送新竹市消防局的時候，有相片、也有申報書，直呼「能造成這麼大的傷害，除了天然瓦斯，桶裝瓦斯沒本事。」

瓦斯桶業者今（11日）出面喊冤。（圖／翻攝畫面）

對於業者的說法，消防局長李世恭也回應表示，調查報告書，會移送給地檢署檢察官，事故到底是天然氣還是液化石油氣造成，檢察官也會依據現場的跡證跟各項證據來判定。消防局這邊只是做一個專業的判定，所做出來的一個調查報告。

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