便當店氣爆2死！負責人喊「漏氣警報有裝沒響」消防局清現場：還沒看到

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記者羅欣怡／新竹報導

新竹市便當店氣爆，釀成隔壁麵包店老闆夫妻死亡。（圖／翻攝畫面）

新竹市高翠路一間便當店昨（9日）發生氣爆，造成2死2傷的憾事。最新火調報告今日出爐，便當店瓦斯桶使用串連方式供給瓦斯，但瓦斯桶上的軟管有斷裂和燒熔的跡象，懷疑是造成瓦斯外洩的主因。至於便當店業者表示店內有安裝瓦斯洩漏警報器卻沒發報，消防局也表示，目前現場「尚未」發現該裝置，還要持續釐清。

便當店使用的瓦斯桶埋在瓦礫堆中。（圖／翻攝畫面）

消防局長李世恭今受訪時指出，為釐清管線配置，也有通知瓦斯行負責人至現場說明。負責人提供當初安裝時的照片，顯示瓦斯桶有連結瓦斯自動切換開關閥、流量表及瓦斯更換自動回call裝置等設備，但經火調人員比對照片與徹查現場，尚未發現便當店負責人聲稱所裝設的「瓦斯漏氣自動警報器」，後續將持續就此部分進行調查與責任釐清。

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便當店使用的瓦斯桶串連供給瓦斯。（圖／翻攝畫面）

經調查，該便當店於6月8日仍照常營業，當日20時打烊休息時，員工並未察覺有任何瓦斯漏氣異狀，然而至9日凌晨即發生強烈氣爆。消防局由現場跡證研判，本案疑因該16公斤瓦斯桶軟管因不明原因發生破損或斷裂，導致串接之20公斤及16公斤瓦斯桶在深夜短時間內大量外洩；累積之高濃度瓦斯隨後遭遇現場電氣火花（如冰箱或冷氣室外機運作啟動）從而引發劇烈氣爆。

便當店氣爆前廚房的模樣。（圖／翻攝畫面）

根據現場勘查結果及相關事證研判，疑似因瓦斯管線設備異常導致大量瓦斯外洩，並於深夜時段遭電氣設備啟動產生火花引燃，進而造成氣爆事故。

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