便當店銷量翻3倍！中國飯局董娘「神秘1句話」館長驚了
娛樂中心／綜合報導
健身網紅館長（陳之漢）近日因遭元老級員工「毀滅式爆料」再度成為網路焦點。面對媒體連日討論，館長在直播中表示自己變成「流量王」，更坦言便當店現在中午兩點前全賣光，要做三倍量，從8萬業績漲到12萬；至於電商生意從五、六十萬營業額，到現在天天破百萬。
館長透露電商平台從11號的五、六十萬營業額，現在天天破百萬。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）
前員工李慶元指控館長的便當店堅持「豬肉用溫體、食材用最頂、嚴守勞基法」，導致成本高、經營困難。不過不少網友笑稱這根本是「神助攻式爆料」。館長也在直播中火力全開，批評媒體反問：「我是要選總統是不是？全台灣都是我的新聞，全網都在講我，我這麼重要嗎？」還大笑稱自己變成「流量王」。館長進一步表示，如果那些節目真的能抹黑成功，他的業績不可能一路飆升：「以前一天還賣不完，現在中午兩點前全掃光，要做三倍量，從8萬業績漲到12萬。」他也透露，電商平台從11號的五、六十萬營業額，現在天天破百萬。
館長在直播中頻頻揉眼睛，直言非常感動。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）
除了台灣生意好轉，館長也透露與中國投資方的接觸進度，對方得知他遭爆料後不但未撤資，反而多次安慰並主動表態願「全額投資」，支持他在中國拓點健身房。館長21日直播談到這段過程時一度哽咽：「我在台灣做生意12年，沒被這樣對待過。感謝大老闆對我的肯定。」此外，館長提到當天吃飯吃了三小時，其中兩小時都在被安慰，而其中一名董娘更直言，希望他把台灣的品牌帶出去，賺不賺錢都無沒關係，讓他非常感動。
館長坦言便當店現在中午兩點前全賣光，要做三倍量，從8萬業績漲到12萬。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）
不過大批網友看完直搖頭，留言嘲諷「館長都這個年紀了，怎麼還會以為做生意不是為了賺錢？」、「傻瓜中國人做生意很有手段，他們只是要館長的品牌」、「別傻了啦，大家都是商人！不談錢？談民族感情？錢隨便你用？不求回報？傻子才會相信」。
原文出處：便當店銷量翻3倍、電商業績破百萬！中國飯局董娘「神秘1句話」館長驚了
