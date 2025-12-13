便當店開半年仍虧錢 屈中恆老婆揭關門主因

屈中恆老婆Vicky位在和平東路三段的便當店被發現收攤。（圖／Vicky IG）





藝人屈中恆老婆Vicky之前投資副業開便當店，但開業半年就透露因為保溫箱用電太多，導致成本超支。她上節目錄影時也坦言「現在就是很辛苦地經營，扣除成本還是小虧錢」。近日有民眾目擊店家公告因為人力短缺，將改為線上團體訂餐的經營方式。

根據《三立新聞網》報導，Vicky經紀人對外證實「因為現在員工真的很難找，她們一直找不到員工」，才會決定收店，改做線上經營的轉型。

Vicky之前受訪時也談過，因為首次涉足餐飲，第一次開店本來就沒辦法處處做到好，遇到很多消費者對口味和魚刺等的回應，面對很多糾結的狀況後，才轉念認為，自己只要有盡力做到好就夠了。

Vicky也說過，就算哪天店面真的撐不下去要收攤，她也不會太難過，她表示，「至少我做過了，而且是很難得的經驗，我覺得我的銷售能力沒問題，但餐飲業有太多『眉角』，也有很多不可控的因素」如今便當店確定收攤，讓不少曾經來用餐過的客人也覺得很可惜。



