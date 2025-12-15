便當會凌駕國會！吳宗憲警告憲政警訊：公僕敢騎在頭家之上撒野
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導
針對總統賴清德日前召開「便當會」，討論已由立法院三讀通過的法案去向，國民黨立委吳宗憲今（15）日在臉書發表長文示警，直指現在是「是憲政存亡的關鍵時刻！」他批評，若行政權試圖以少數人會議凌駕國會多數決議，等同否定人民選票，將使台灣民主走向專制獨裁，呼籲政府立即回歸憲法，「拒絕『便當獨裁』，人民的選票不是投辛酸的。」
吳宗憲指出，上週五由民進黨主席賴清德召集、規模不到50人的「便當會」，意圖左右國會三讀法案的命運，形同「用便當會取代國會」。他形容，「只要總統不喜歡，你我神聖的一票、國會多數決議，統統可以被這幾十個便當作廢，這叫『便當沒收民主』」，對民主制度造成根本性傷害。
針對行政院可能以「不副署」作為因應方式，吳宗憲進一步說明憲政制度的界線。他強調，「大法官釋字491號早就說明，副署是行政院長對總統公布的法律，簽署執行，並非行政院長對抗立法的『一票否決權』」；若行政部門對立法院通過的法律存有疑義，憲法所賦予的正當途徑只有「覆議」，且一旦覆議未過，院長「應即接受該決議」。
吳宗憲質疑，執政黨如今卻試圖將「不副署」包裝成所謂的「創造新的憲政慣例」，鼓吹行政權對抗立法權的政治鬥爭，等同「輸了就翻桌」。他直言，過去所有覆議失敗的案例（包含卓院長創歷史新高的八次），都是依法副署公布，這才是制度常態，「若覆議輸了就翻桌，不是創造慣例，是創造『獨裁』」。
對於外界提出「不滿意就倒閣」的說法，吳宗憲則認為這是獨裁者用來轉移焦點的「憲政詭計」。他指出，問題不在於行政院長個人，而在於總統權力過度集中，「只要總統是獨裁者，閣揆永遠只是傀儡，換了誰都一樣」。他表示，行政院長曾在大罷免期間高喊「人民是頭家」，現在卻想沒收人民選出來的代表議決的法律。他質疑，「哪有公僕（閣揆）敢騎在頭家（人民）之上撒野的道理。」
吳宗憲也將視角拉回國際，提及南韓前總統曾以「親北韓、擋預算、反國安、癱瘓政府 」為由宣布戒嚴，當時全球僅有一個政黨表態肯定，就是民進黨。他直言，「這不就現在民進黨企圖繞過立法權的理由？法律是用來遵守的，但民進黨已當作手段來利用。」
吳宗憲最後強調，若多數民意通過的法律，可以因總統的一場「便當會」或行政院長一句「我不副署」而失效，請問全國人民，你們當初投下的那一票，是「投辛酸」的嗎？他呼籲社會共同警惕憲政獨裁、揭穿政府詭計，要求賴清德以總統身分回歸憲法、尊重國會，「不要讓台灣的民主，斷送在獨裁皇帝一個人的意志手裡。」
更多FTNN新聞網報導
傳民進黨也推倒閣 黃國昌：卓榮泰不守法倒閣就會下台？
政院決定不副署《財劃法》？卓榮泰：我必善盡守門人職責
府院定調《財劃法》不副署、不執行？綠委：可以考慮
其他人也在看
大同慘跌停！華映案判賠131億元信心喊話失靈 9.45萬張排隊等賣
大同（2371）接獲中國最高人民法院判決，須賠償中國華映科技人民幣30.29億元（約新台幣131億元）作為業績補償，市場擔憂今年恐出現每股高達6元虧損，儘管大同強調該判決在台灣並無執行力，但市場信心仍受到明顯衝擊。大同今早開盤即重挫近10%，股價下跌至31.6元打入跌停，賣壓湧現，委賣張數高達9.45萬張。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 18
黃偉哲表態了！公開挺「這人」接棒台南市長 盛讚延續賴清德理念
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派持續布局2026大選，其中民進黨於台南長期握有執政優勢，因此也被視為關鍵一戰，綠委陳亭妃、林俊憲均表態有意爭取市長大位，屆時當透過黨內初選決定誰能出線。對此，台南市長黃偉哲昨（14）日現身林俊憲後援會成立大會，稱讚林在國會的表現有目共睹，並公開力挺對方延續總統賴清德理念。民視 ・ 1 小時前 ・ 36
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 31
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 24
「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘
美國對等關稅海嘯今年4月洗捲全球，台股先後創下史上單日最大漲跌點，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車；12月11日，台股盤中觸及28658點，但終場收在28024點，震盪劇烈。財經專家阮慕驊今（13）日上午在臉書評估，台指期夜盤收跌超過500點，想必台股周一開盤就是直接「摜下去」；他也提及，然而有一種情況可能比「開盤就大跌」還要慘。 人工智慧（AI）泡沫......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 86
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 18 小時前 ・ 3
習近平國師稱：統一後10年「台北達中國二線城市水平」？陳揮文1句酸爆
中國妄想統一台灣，日前總統賴清德就提到，中共將以「2027年完成武統台灣的準備」為目標，也讓台海局勢再度引發高度關注。有習近平「國師」之稱的上海復旦大學中國研究院院長張維為，12月9日公開在節目中談及對台政策，聲稱「統一後10年內讓台灣達到中國二線城市水平、15年達到上海水平」。對此，政治評論員陳揮文就反問，「大陸的言論自由、新聞自由，哪一年才能達到台灣的水平」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 326
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
「王祖賢和齊秦來過我家！」他曬出32年前老照片 網驚嘆：女神美到發光
一名網友近日在家中整理照片時，意外發現32年前王祖賢和齊秦到他家作客的合照，驚呼「王祖賢和齊秦來過我家！」許多網友看了直呼羨慕，也大讚王祖賢真的「美到發光」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 44
柯建銘神預言？藍青年一句話酸爆民進黨
行政院提出的《財劃法》覆議案5日遭藍白否決後，最晚須於15日公告。據了解，經綠營內部討論，府院拍板朝「不副署、不公布」抵制，引發爭議。對此，爭取南港內湖議員提名的國民黨青年部前主任陳冠安諷刺地說，民進黨立法院黨團總召柯建銘時常提到的「毀憲亂政」，到頭來竟是民進黨自己。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 52
博通一夜翻臉！重挫11%掀AI股雪崩 陸行之點名日月光、廣達等「9檔台廠」：這堂震撼教育躲不掉
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導美國AI晶片族群出現劇烈修正，博通（Broadcom）股價單日閃崩逾11%，成為市場焦點，也連帶拖累整體半導體板塊走弱，輝達（NV...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 25
不副署逼在野黨倒閣！下一步「解散國會」？周玉蔻：賴清德發動大賭局
藍白挾立院多數席次，通過《財劃法》，更三讀讓年金改革大走回頭路，引發相當大的反彈，傳府院高層近日定調藍白通過的《財劃法》將採取「不副署」做應對，然而卻遭在野批評「獨裁」。不過資深媒體人周玉蔻先是讚「將寫歷史、展氣魄」，今（15）日更解析道，這是「賴清德全面會診後發動的大賭局」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 194
資深主播走路摔倒「玉鐲斷3截」！ 命理師提醒：別直接丟垃圾桶
66歲新聞主播葉樹姍退休後淡出螢光幕，昨（13）日在臉書發文透露，日前在台北市忠孝東路行走時不慎跌倒。她表示當下在熙來攘往的街道上突然往前撲倒，雙膝跪地、雙手著地，所幸僅造成膝蓋與手掌擦傷，但左手腕配戴的玉鐲卻當場斷裂成3截。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 7
網友要賴清德「滾出中國」夢多開轟嗆爆 網讚：九州真男人不是叫假的
日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，來台發展多年的日本男星夢多（大谷主水）日前發文力挺，大讚「我們的首相做得好，超棒！」時常在社群平台海巡的他，又被發現看到網友發文要賴清德總統「滾出台灣」，他直接公開炮轟引起網友一片讚聲，連政治工作者周軒都曬出多則夢多回覆網友的留言佩服大讚：「有夠瘋的啦！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 104
吊車大王賞車「當場砸千萬」入手 奢華場面網驚：像買玩具
64歲的竹北「吊車大王」胡漢龑財力雄厚，收藏跑車更是他的興趣，近日他在臉書上分享，自己再度入手一台愛車，交車現場還有氣質美女演奏音樂，看到這個奢華場面的網友也紛紛驚呼「好像在買玩貝，真羡慕！」三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 8
蕭敬騰岳父林光寧辭世享壽75歲 Summer悲痛發聲：我沒有爸爸了
Summer在文中透露，父親自9月以來歷經三次搶救，前兩次都順利度過，未料這一次仍不敵病魔離世。她指出，林光寧因吸入性肺炎住院，住院期間病況反覆，陸續出現不同症狀，醫院也安排多科交叉會診，全家人對北醫醫療團隊表達深深感謝，也心疼父親承受的折磨。過去3個月，只要人...CTWANT ・ 13 小時前 ・ 35
影/府院不副署綠嗆「藍白可提倒閣」 徐巧芯酸幼稚：當我們3歲小孩？
藍白國會黨團日前聯手通過《財劃法》修正案並二度否決行政院覆議案，傳出府院高層拍板「不副署、不公布」反制在野黨，民進黨立委在喊，「不然你們在野黨倒閣啊！」對此，國民黨立委徐巧芯大酸「幼稚」，明明是行政院做得爛，為何是立委要離開？大家來比氣長，「當我們是3歲小孩嗎？」中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 201
趙露思遊迪士尼「蹲路邊啃雞腿」 超接地氣模樣全被拍
大陸女星趙露思在今年11月迎來27歲生日，自從離開前東家「銀河酷娛」後，不僅憑藉新劇《許我耀眼》強勢翻身，更獲得新東家「虎鯨文娛」全力支持，人氣再攀高峰。女星曾黎與趙露思因戲結緣，曾在《星漢燦爛·月升滄海》、《偷偷藏不住》中二度飾演趙露思的母親，被觀眾讚為「最美媽媽」。兩人感情好到戲外也成為忘年交，本月9日被民眾在上海迪士尼巧遇同遊，瞬間掀起熱議。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 16
MLB》天使沒賣大谷翔平虧慘了 美作家勸老虎別再冒險
老虎今年打出好成績，殺到美聯分區系列賽才敗給水手，他們的王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）距離自由市場只剩下最後1季。與其讓史庫柏打完明年進入自由市場，美媒《The Athletic》作家鮑登（Jim Bowden）建議老虎選擇賣出史庫柏以交換大量資源。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
又是「台南軍火幫」得標國防採購 他指「哪幾個綠營系統介入」呼之欲出
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導國防部標案近日被揭由室內裝修公司「福麥國際」就拿下近6億元火藥採購標案，另還有以登記販售皮鞋、運動鞋的「大石國際」在...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 285