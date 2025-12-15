便當會凌駕國會！吳宗憲警告憲政警訊：公僕敢騎在頭家之上撒野

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

針對總統賴清德日前召開「便當會」，討論已由立法院三讀通過的法案去向，國民黨立委吳宗憲今（15）日在臉書發表長文示警，直指現在是「是憲政存亡的關鍵時刻！」他批評，若行政權試圖以少數人會議凌駕國會多數決議，等同否定人民選票，將使台灣民主走向專制獨裁，呼籲政府立即回歸憲法，「拒絕『便當獨裁』，人民的選票不是投辛酸的。」

吳宗憲指出，上週五由民進黨主席賴清德召集、規模不到50人的「便當會」，意圖左右國會三讀法案的命運，形同「用便當會取代國會」。他形容，「只要總統不喜歡，你我神聖的一票、國會多數決議，統統可以被這幾十個便當作廢，這叫『便當沒收民主』」，對民主制度造成根本性傷害。

針對行政院可能以「不副署」作為因應方式，吳宗憲進一步說明憲政制度的界線。他強調，「大法官釋字491號早就說明，副署是行政院長對總統公布的法律，簽署執行，並非行政院長對抗立法的『一票否決權』」；若行政部門對立法院通過的法律存有疑義，憲法所賦予的正當途徑只有「覆議」，且一旦覆議未過，院長「應即接受該決議」。

吳宗憲質疑，執政黨如今卻試圖將「不副署」包裝成所謂的「創造新的憲政慣例」，鼓吹行政權對抗立法權的政治鬥爭，等同「輸了就翻桌」。他直言，過去所有覆議失敗的案例（包含卓院長創歷史新高的八次），都是依法副署公布，這才是制度常態，「若覆議輸了就翻桌，不是創造慣例，是創造『獨裁』」。

對於外界提出「不滿意就倒閣」的說法，吳宗憲則認為這是獨裁者用來轉移焦點的「憲政詭計」。他指出，問題不在於行政院長個人，而在於總統權力過度集中，「只要總統是獨裁者，閣揆永遠只是傀儡，換了誰都一樣」。他表示，行政院長曾在大罷免期間高喊「人民是頭家」，現在卻想沒收人民選出來的代表議決的法律。他質疑，「哪有公僕（閣揆）敢騎在頭家（人民）之上撒野的道理。」

吳宗憲也將視角拉回國際，提及南韓前總統曾以「親北韓、擋預算、反國安、癱瘓政府 」為由宣布戒嚴，當時全球僅有一個政黨表態肯定，就是民進黨。他直言，「這不就現在民進黨企圖繞過立法權的理由？法律是用來遵守的，但民進黨已當作手段來利用。」

吳宗憲最後強調，若多數民意通過的法律，可以因總統的一場「便當會」或行政院長一句「我不副署」而失效，請問全國人民，你們當初投下的那一票，是「投辛酸」的嗎？他呼籲社會共同警惕憲政獨裁、揭穿政府詭計，要求賴清德以總統身分回歸憲法、尊重國會，「不要讓台灣的民主，斷送在獨裁皇帝一個人的意志手裡。」

