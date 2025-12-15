便當會凌駕國會！ 警告公僕「哪有騎在頭家之上撒野的道理」

吳宗憲說，若多數民意通過的法律，可以因總統的一場便當會或行政院長一句「我不副署」而失效，請問全國人民，你們當初投下的那一票，是投辛酸的嗎？

兼任民進黨主席的賴清德總統，上周召集黨團51名立委「便當會」，討論已由立法院三讀通過法案的命運。國民黨立委吳宗憲今（15）日在臉書發文批評，若行政權試圖以少數人會議凌駕國會多數決議，等同否定人民頭家的選票，將使台灣民主走向專制獨裁，呼籲政府立即回歸憲法，拒絕「便當獨裁」，人民的選票不是投辛酸的。

吳宗憲指出，賴清德上周五召集「便當會」，意圖左右國會三讀法案的命運，形同「用便當會取代國會」，「難道只要總統不喜歡，你我神聖的一票、國會多數決議，統統可以被這幾十個便當作廢？」痛批綠營「便當沒收民主」，對民主制度造成根本性傷害。

針對行政院擬以「不副署」作為因應方式，吳宗憲表示，大法官釋字491號早就說明，副署是行政院長對總統公布的法律，簽署執行，並非行政院長對抗立法的一票否決權，如果行政部門對立法院通過的法律存有疑義，憲法所賦予的正當途徑只有「覆議」，且一旦覆議未過，院長「應即接受該決議」，如今執政黨卻試圖將「不副署」包裝成所謂的「創造新的憲政慣例」，鼓吹行政權對抗立法權的政治鬥爭，等同「輸了就翻桌」。

吳宗憲直言，過去所有覆議失敗的案例（包括卓院長創歷史新高的八次），都是依法副署公布，這才是制度常態，「若覆議輸了，就翻桌，不是創造慣例，是創造獨裁」。

對於外界提出「不滿意就倒閣」，吳宗憲認為，這是獨裁者用來轉移焦點的「憲政詭計」，因為問題不在於行政院長個人，而在於總統權力過度集中，「只要總統是獨裁者，閣揆永遠只是傀儡，換了誰都一樣。」

吳宗憲抨擊行政院長卓榮泰，曾在大罷免期間高喊「人民是頭家」，現在卻想沒收人民選出來的代表議決的法律，「哪有公僕（閣揆）敢騎在頭家（人民）之上撒野的道理。」